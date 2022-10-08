“Enerji yönetimi ve denetimi şart!”

Fehime ALASYA

Dünya enerji kriziyle boğuşuyor, kış için hazırlık yapılıyor; ancak bu krizin, Kıbrıs’ın kuzeyine ne şekilde yansıyacağı henüz bilinmiyor. Ülkedeki gaz tedarikçileri ve gaz satışı yapan firmalar küresel enerji krizinin takibini yaptığını ifade ederken, genel anlamda sıkıntı yaşanmaması için devletin iyi bir enerji yönetimi ve stok denetimi yapması gerektiğini belirtti.

Dünya piyasasındaki enerji krizi ve bunun ülkemize yansımasını değerlendiren firma yetkilileri, enerji yönetimi, bu bağlamda alınacak olan tedbirlerin önemine değindi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl özellikle kış aylarında hem akaryakıt hem de gaz konusunda çeşitli sıkıntılar sık sık gündeme gelmiş, bu durum vatandaşın tüp gaza olan erişiminin de oldukça zorlaştırmıştı. Bazı satış noktalarında ‘stokların tüketildiği’ basına yansımış, uzun süreli bir kaos hakim olmuştu.

Jetgaz: “Gerekli önlemler alınmıştır, geçen seneki gibi problemler yaşanacağını sanmıyorum”

Her zamanki gibi ‘ufak tefek sorunlar’ olabileceğine değinen Jetgaz Direktörlerinden Eral Necat, “Geçen seneki gibi problemler yaşanacağını sanmıyorum, tabi her zaman gemi gecikebilir, hava muhalefetine takılabilir ama gerekli önlemler alınmıştır” dedi. Necat, geçen seneki durumun yaşanmayacağı düşüncesini paylaştı.

İntergaz Genel Müdürü Kader Kencer:

“Stok seviyesi denetlemeli, bu konuda önlem almalı”

Küresel enerji sıkıntısının bazı ülkelerde şimdiden hakim olduğunu gözlemlediklerini anlatan İntergaz Genel Müdürü Kader Kencer, devletin bu yönde ülkemizde de gerekli tedbirleri alması gerektiğini anlattı.

Dağıtıcı firma olarak kendi stoklarını sürekli güncel tuttuklarını anlatan Kencer, şunları ifade etti:

“Ülkedeki dağıtıcı olarak kendi stoklarımızı belli seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu stoklarla bir hafta idare edebilecek şekilde çalışıyoruz. Küresel krizle ilgili tedbir için önlem alması gerekiyor. Devlet ülkeye LPG getiren iki firma ile görüşüp bu kritik stok seviyesini denetlemeli, bu konuda önlem almalı.

Her ülke bazı sıkıntıları önceden öngörmeli, ona göre tedarik edilmeli. Devlet de bu konuda iyi bir planlama yapması gerekiyor.”

Adalıer Ticaret Gaz Satış İşletmesi Erol Adalıer:

“Türkiye’de sıkıntı olursa biz de sorun yaşarız”

Avrupa ülkelerinde şimdiden yaşanan enerji krizi olduğunu belirten Adalıer Ticaret Gaz Satış İşletmesi Erol Adalıer, adadaki gazın Türkiye’den tedarik edildiğini anımsatarak, “Şu ana kadar bize TC’de bu yönde bir daralma var denmedi.” dedi.

Yaz sezonunda gaz tedariki ile ilgili sıkıntı yaşanmadığını belirten Adalıer, kış için kendilerine ulaşan bir tedbir uyarısı olmadığını anlatarak, “Sadece gazı tedarik ettiğimiz Türkiye’de sıkıntı olursa biz de sorun yaşarız. Bunun dışındaki sorunlar birkaç günü geçmez” dedi.

Hava şartları, iklim koşulları, gemi arızası gibi bazı aksaklıkların dışında kış aylarında büyük sorunlar yaşanmayacağı öngörüsünü paylaşan Adalıer, “Dünyada enerji krizi var, bazı ülkelerde, özellikle Avrupa’da şimdiden kıtlık yaşanıyor. Şu ana kadar bize TC’de bu yönde bir daralma var denmedi.” yorumunu yaptı.

Ada ülkelerinde her zaman tedbir alınması gerektiğine değinen Adalıer, “Gecikmeler yaşanabilir ama bunlar birkaç günlük gecikmeler olur, büyük sıkıntı teşkil etmez” dedi.

‘Odun piyasasında 2 katı aşan fiyat farkları’

Gaz tedariki yanında kış aylarında çok fazla tüketilen odun fiyatlarının ve oduna olan talebin arttığı da ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl bin 500 TL civarında olan ‘bir van odunun’ bu yıl 3 bin 500 TL civarına çıktığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan odun ve kömür satıcıları piyasanın belirsizlik nedeniyle olumsuz etkilendiğini anlattı, devlet uygulamasından dert yandı.

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yaz ayarlında dahi oduna talep olduğunu ifade ederek, havaların soğumasıyla bunun artacağını anlattı.

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş:

“Yazın bile talep vardı, havalar soğudukça daha da artacak”

Mersinlik bölgesindeki yangının ardından, yaptıkları tespitler doğrultusunda bir kısım alandan odun kesiminin Orman Dairesi tarafından yapılıp satışa sunulduğunu, bir kısmının ise vatandaşların kesimi için bireysel satışa sunduklarını kaydetti.

Güneş, “Talep tabiî ki var, karşılamaya çalışıyoruz. Havalar soğudukça talepler artacak. Yazın bile talep vardı, daha da artacak” dedi.

Geçmiş yıllara göre de fiyatların giderlerle doğru orantılı arttığını da anlatan Güneş, piyasadaki odun fiyatlarının geçen yıla oranla 2 buçuk katı arttığı bilgisini paylaştı.

Zaim Kömürleri Direktörü Önder Zaim:

“Odun fiyatları hala netleşmedi, bilinmezlik hakim”

Bu yılki odun fiyatlarının hala netleşmediğini, büyük bir bilinmezlik yaşandığını belirten Zaim Kömürleri Direktörü Önder Zaim, maliyetlerin iki katını aştığına vurgu yaptı.

Giderlerin her geçen gün arttığına değinen Zaim, “Ağaç motorları 4 bin TL’den 8 bin TL’ye çıktı. Hala odun fiyatları net değil.” dedi.

Bu yılki talebin çok fazla olmadığını da anlatan Zaim, bunun nedenini ise ‘hükümet polistikası’na bağladı.

“Hükümetin politikası yanlış, belirsizlik hakim. Tüm medeni ülkelerde ormanlar fabrikalara ve şirketlere açılıyor, bizim burada ise halk dağlara çağrılıyor, işletmeler uzaktan seyrediyor.” diyen Zaim, yanan alanlardan vatandaşın bireysel olarak odun toplama uygulamasını eleştirdi.

Zaim, şöyle devam etti:

“Halk ormanlara gidip kendi odununu alıyor. Mersinlik’teki yanan alanlar için devlet vatandaşa çağrı yapıyor. Piyasa çok belirsiz, odun satışı yapmak dahi istemiyoruz. Devlet o zaman hellimi, yoğurdu, ekmeği de kendi satsın, bize ne gerek var? Biz bu işi neden yapıyoruz?”