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En yüksek sıcaklık 40 derece

En yüksek sıcaklık 40 derece

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 05-11 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 , sahillerde 32 – 35 derece olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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