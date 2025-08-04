En yüksek sıcaklık 40 derece

Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 05-11 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 , sahillerde 32 – 35 derece olacak.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.