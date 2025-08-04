En yüksek sıcaklık 40 derece
Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, havanın hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağını duyurdu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün 05-11 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 , sahillerde 32 – 35 derece olacak.
Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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Etiketler : hava durumu