En yüksek sıcaklık 34-37 derece

Sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisiyle, en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece dolaylarına seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin 20 Eylül’e kadar olan tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece, sahillerde de 30-33 derece civarında olacak.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.