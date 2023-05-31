En yüksek seviyesine ulaştı
Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle en yüksek seviyesini ulaştı.
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Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle en yüksek seviyesini ulaştı.
Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.44 itibarıyla yüzde 1,35'lik yükselişle 1.304 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın yüzde 1,35'lik artışla 2.134 TL seviyesinden fiyatlanıyor.
Yarım altın 4.268 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 8.353 TL'den alıcı buluyor..
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Etiketler : altın