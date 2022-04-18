“En yoğun” toz bu gece

Kıbrıs’ı dünden itibaren ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöl tozu bulutunun’ yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, dün akşam itibarıyla, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle bölgede hava kirliliği yaşandığını belirterek, bu akşam “en yoğun” toz taşınımı yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, “Günler öncesinden toz uyarı yapmıştık ve beklediğimiz saatlerde toz geldi. Şu an bir toz kirliliği yaşanıyor. Ülkede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutunun yarın akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor” dedi.

“Bu akşam en yoğun taşınım yaşanacak” diyen Buran, toz bulutunun yarın rüzgârın etkisiyle temizlenmesinin beklendiğini söyledi. Buran şöyle konuştu:

“Yarın sabah saatlerinde, kısa süreli yağış geçişi var ve yağış geçtikten sonra rüzgar etkisini artıracak. Rüzgar, kuzey-batıdan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde seklinde esecek. Tozun da bu rüzgârla birlikte akşam saatlerinde temizlenmesini bekliyoruz.”

Meteoroloji Dairesi, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Hava kirliliği sınır değerleri aşıldı



Çevre Koruma Dairesi, dün itibarıyla ülkeyi etkisi altına alan Kuzey Afrika kaynaklı “çöz tozu taşınımı” nedeniyle ülkede hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığını açıkladı.

Çevre Dairesi, özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemler almaları tavsiyesinde bulundu.

Çevre Koruma Dairesi’nin açıkladığı Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçlara göre, son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler madde konsantrasyonunun saatlik ortalaması Lefkoşa trafik noktasında 157 µg/m ³ (mikrogram / metreküp), Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde 153 µg/m ³ (mikrogram / metreküp), Gazimağusa’da 80 µg/m ³, Girne’de 123 µg/m ³ , Lefkoşa Surlariçi’nde 108 µg/m ³, Güzelyurt’ta 166 µg/m ³ , Teknecik’te 134 µg/m ³, Kalecik’te 72 µg/m ³, İskele’de 108 µg/m ³ ve Alevkayası’nda 82 µg/m ³ değerine kadar ulaştı.

Partiküler madde konsantrasyon oranının, 50 µg/m ³ olan günlük oranın aşılması bekleniyor.

Daire, solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığı olumsuz etkilemesinden dolayı özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiyesinde de bulundu.