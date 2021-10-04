“En yaygın Delta Mutasyonu”

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre Coronavirüs’te “Delta Mutasyonu”, Kıbrıs'ta virüsün en yaygın mutasyonu olmaya devam ediyor.

Açıklanan verilere göre “Bu mutasyon, test için gönderilen iki yüz seksen iki örneğin iki yüz on birinde tespit edildi. Örnekler haziran sonundan eylül ortasına kadar olan dönemi kapsıyordu”

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Kıbrıs'ta Mu mutasyonu gibi yeni mutasyonlardan başka hiçbirinin tespit edilmediğine dikkat çekildi.