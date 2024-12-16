“En varlıklı kesimlerin çocukları da göç hesabı yapıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hiçbir şey umurunda olmayan zihniyetin gitmedikçe, bu halkın nefes alamayacağının altını çizdi. En varlıklı kesimlerin çocuklarının bile göç hesabı yaptığına dikkat çeken Erhürman, “En zenginlere kadar olay geldi. Hiç kimse bu memlekette kendini güvende hissetmiyor. En varlıklı kesimlerin çocukları göç hesabı yapıyor. Yurtsuzluk hissi böyle bir şeydir” dedi.

“Yasa gücünde kararnamenin hukuken açıklanacak hiçbir tarafı yok”

İnşaat sektörüyle ilgili çıkarılan yasa gücünde kararnameye işaret eden Erhürman, “Neden yasa gücünde kararnameyle yapıyorsunuz sorusunun hiçbir yanıtı yok” dedi. “Simon Aykut’un tutuklanmasından bahsediliyor. 6 ay geçti. 6 aydır zaten sektörden, ‘biz türbülansa girdik’ sözü geliyor. Dursun Bey de çok iyi biliyordur, güneydeki tutuklamalardan da daha fazla bu yasa bizi türbülansa soktu lafı sektörün lafıdır. Kaç kişiyle konuştum, oradaki tutuklamalardan fazla bu yasa diyorlar. Yasa gücünde kararnamenin hukuken açıklanacak hiçbir tarafı yok. Aciliyeti yok. Meclisin yetkisini gasp ettiniz cümlesinin anlamı bu” diyen Erhürman, yasa gücünde kararnameyi eleştirdi. Erhürman, “Hepimize sürpriz oldu Simon Aykut ismi dediniz. İsim sürpriz olabilir ama durum ortada. Biz 3 senedir bu filmi gördük diyoruz, bunun böyle olacağı belliydi. Siz bunu hiç mi öngöremezdiniz? 50 defa uyardık. Yasa neden çıktıydı? İngiliz gazetelerinden Türkiye gazetelerine kadar bu konuyla ilgili yayın yapıldı. Hiç mi tahmin etmediniz tutuklama olacak diye? Sayın Tatar kendi söyledi; ‘Simon’a gitme tutuklanacaksın’ diye. Demek ki Sayın Tatar öngörüyordu, hiç mi konuşmadınız?” diye sordu.

“Hiç kimse bu memlekette kendini güvende hissetmiyor”

İnşaat sektörünün 7 ayda getirildiği noktanın ortada olduğunun altını çizen Erhürman, “Yüzde 1 bile yabancı ortak istemem dedi 7 ay önce bu sektör, aynı sektör şimdi ‘SOS’ verdi ve yabancı ortak gelmezse ban batıyorum diyor. 7 ayda bu hale getirdiniz ve daha konuşursunuz. Bir sektörü 7 ayda bitirdiniz” dedi. Bütün uyarılarak karşın güvensizlik ortamı yaratıldığını vurgulayan Erhürman, “Gerçek anlamda yaşamımı burada geçireyim diye gelenler zaten bu ortamdan kaçıyor. Gerçek şu, sektör 7 ay önce, kendini koruyacaktı güya diye yüzde 1 bile yabancı ortak istemem. Siz yapsat yapan herkese vatandaşlık vermeye başladınız. Sonra size dedi ki bize de ortak gelsin de yararlanalım. Bu yapılan iş, bu memleketi önce sanayide şimdi inşaatta tüm ekonomik alanlarda çökertmeye yönelen bir iştir” dedi. Sonuç sizin üç-dört sene içinde bu ülkeyi yurtsuzlaştırdınız. Neresinden tutsan elinde kalacak bir yapı. Tufan Erhürman, “Bu zihniyet gitmedikçe, bu halk nefes alamayacak. Konuşacak bir şey kalmadı. En zenginlere kadar olay geldi. Hiç kimse bu memlekette kendini güvende hissetmiyor. En varlıklı kesimlerin çocukları göç hesabı yapıyor. Yurtsuzluk hissi böyle bir şeydir” diye ekledi.