Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili açıklama yaptı.

Şahali, “Yasaların açık ve anlaşılır olması gerektiği prensibini de göz önüne alarak, tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşülmesi sırasında kuşkuya yer bırakmayacak bir düzenleme için gerekli girişimleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili bir süredir devam eden tartışmayı dikkatle izledik.

Söz konusu tasarı özü itibariyle, kooperatifleri finansal olarak zorlayan ve kredi maliyetlerini artıran prim oranlarını yeniden düzenlemek ve kooperatiflerin üyelerine daha uygun maliyetli finans desteği verebilmesini amaçlamaktadır.

En temel motivasyonumuz toplumsal yarardır.

Komiteden oybirliğiyle geçen tasarının bu yönüne dair bir tartışma yoktur.

Tartışma yaratan geçici maddedir.

Mevcut yasa tasarısı, kapsam dışına çıkarılmış ve fondan kredi almasının önü kapatılan kooperatiflerin, ödemediği kredilerin yasal takibine imkan sağlamaktadır.

Bu amaçla kaleme alınmış geçici maddenin, farklı anlam ve kaygılara yol açtığı anlaşılmaktadır.

Yasaların açık ve anlaşılır olması gerektiği prensibini de göz önüne alarak, tasarının Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşülmesi sırasında kuşkuya yer bırakmayacak bir düzenleme için gerekli girişimleri yapacağız.

Bu konuda görüş, eleştiri ve öneri yapan herkese içtenlikle teşekkür ederiz.