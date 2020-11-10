“En son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız gemidir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, covid-19 salgının ülkede hem sağlık, hem de ekonomi üzerinde negatif etkiler bıraktığına işaret etti, böylesi bir dönemde en son ihtiyaç duyulacak şeyin kaptansız ve rotasız bir gemi olduğuna vurgu yaptı.

Avunduk, Turizm ve yükseköğrenim sektörlerinde yaşanan sıkıntılardan ötürü ülkedeki insan dolaşımının azaldığını, talepte ciddi bir düşüş yaşandığına işaret etti, hükümet krizi ve siyasi istikrarsızlığın ivedilikle sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Avuksuk, “Uzlaşı temelinde istikrarlı bir icraat hükümetine ihtiyacımız bulunmaktadır” dedi.

Avunduk’un yaptığı açıklama şöyle:

Pandemi sürecinde birçok işletme bundan dolayı zarar görmüştür. 2021 yılı için bütçe açığının 3.5 milyar TL gibi astronomik bir rakam olacağı beklenmektedir.

Hal böyleyken, ülkemizde ekonomik istikrar ve çarkların yeniden dönmesi için acilen bir uzlaşı hükümetine ihtiyaç vardır.

Kurulacak hükümetin ülkenin sorunlarına çözümler bulunması amacıyla ivedilikle çalışmalara başlaması gerekmektedir. 2021 yılı bütçesinin hazırlanması, gerekli reformların yapılması ve salgın ile mücadelenin sekteye uğramaması için gerekli tüm adımların atılması hayati önem taşımaktadır.

Mecliste grubu bulunan partilerin bir an önce siyasi çıkar ve tartışmaları bir yana bırakarak hükümet kurmak için kolları sıvamaları gerekmektedir. Zaten istikrarlı bir hükümet modeli için çok da fazla bir seçenek mevcut değildir. Olası bir hükümet modeli içerisinde yer alabilecek partilerin fikir ayrılıklarını bir kenara koyarak ülke çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

Hükümet krizi ve siyasi istikrarsızlık ivedilikle sonlandırılmalıdır. Uzlaşı temelinde istikrarlı bir icraat hükümetine ihtiyacımız bulunmaktadır. 37 yılda 35 hükümet kurup bozmakla istikrar sağlanamaz. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, olağanüstü şartlar içerisinde, KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için, Cumhuriyet Meclisi içerisinde bulunan siyasi partilerimizin istikrar ve uzlaşı temelinde ivedilikle adım atması gerekmektedir.

Kurulacak yeni icraat ve uzlaşı hükümetin, KKTC-Türkiye Cumhuriyeti arasında 2021- 2022 Ekonomik Programı hakkında teknik toplantıların planlı ve istikrarlı şekilde başlatması çok önemlidir. Bununla birlikte, kurulacak hükümet kamu gelirlerini artırarak, giderlerde tasarruf yapmayı kendine hedef koymalıdır.

Hem sağlık hem de ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçmekteyiz. Bu dönemde en son ihtiyaç duyacağımız şey; kaptansız ve rotasız bir gemidir.”