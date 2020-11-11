"En karanlığı yine kadınlar gördü"

Kadın Eğitim Kolektifi, “tüm dünyada yaşanan bu karanlık dönemde en karanlığı yine kadınların gördüğünü” vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşünü organize etmek için düzenlenen toplantıya katılım çağrısı yaptı

Kolektif’ten yapılan açıklamada, toplantının 16 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de Khora Kitap Café’de gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Tüm dünyanın içerisinden geçtiği bu karanlık dönemde maalesef yine en karanlığı biz kadınlar gördük. Pandemi koşullarından dolayı eve kapandığımız sürede kadına yönelik şiddetin ciddi oranda artması, yaşanılan ekonomik buhranda en çok yoksullaştırılanların yine biz kadınlar olması canımıza tak etti. Hiçbir zaman dur durak bilmeyen taciz/tecavüz/cinsel istismar/çocuklara yönelik istismar olaylarının ciddi oranda artması ve tüm bunlara rağmen hükümetin hiçbir tedbir almaması, kadına yönelik şiddet karşısında gözlerini kapaması ve böylece tüm bunlara ortak olması bizler için kabul edilebilir değildir. Seks kölesi kız kardeşlerimizin her koşulda insan dışı muamele görmesi, pandemi koşullarında bile sağlık hakları hiçe sayılarak çalıştırılması hükümetin vicdansızlığını gözler önüne sermektedir.”