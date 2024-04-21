En İyi Film Ödülü’nü Embryo Larva Butterfly aldı

Murat OBENLER

Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2024 , Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nun evsahipliğini yaptığı ödül töreni ile sona erdi.

Glocal Images Uluslararası Yarışması ödülleri yanı sıra Dot.on.the.Map Industry Days kazananlarına da ödüllerinin takdim edildiği gecede kapanış günü aniden hayatını kaybeden kültür insanı, yazar, eski Kültür servisi Yöneticisi Eleni Nikita da anıldı.

Lia Haraki’nin gösterisi, Paşa’nın sunumu ile başlayan festivalde Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides festivalin kapanış ve teşekkür konuşmasını yaparken sahneye gelen juri de ödülleri açıkladı.

Töreni, Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü’nden yönetici Elena Christodoulidou, Limasol Belediye Başkanı, sponsorların yöneticileri,film ekipleri ve çok sayıda sinemasever izledi.

Yaşamını Berlin’de sürdüren Kıbrıslı Türk Görüntü Yönetmeni Emre Erkmen, Slovak film yapımcısı Katarina Tomkova(jüri başkan), Fransız Film eleştirmeni Sandra Onana, Yunan yönetmen ve yazar Asimina Proedrou jüri adına ödülleri açıkladı.

Kyros Papavassiliou ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada emekli olana kadar Kültür Bakanlığı Kültür Servisi’nin Direktörlüğü’nü da yapan ve 20 Nisan günü hayatını kaybeden Eleni Nikita’nın hatırası için aldı ve ödülü ona adadı.

Yönetmen tüm ekibe de filme koydukları değerli katkılar için çok teşekkür etti.

Hristodoulidou: “Tüm festival ekibine teşekkürler. Uğurlar olsun Sevgili Eleni Nikita”

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı adına ödülü veren Sinema Bölümü Başkanı Elena Hristodoulidou de yarışmada yer alan tüm Kıbrıslı filmlerin ekiplerini kutlayarak çok güzel bir festival gerçekleştiren Argyro Nicolaou ve Marios Lizides yönetimindeki tüm ekibe teşekkür etti.

Jüriye, festivale katılan tüm konuklara, Dot.on.the.Map Industry Days ekibine ve sponsorlara da teşekkür eden Hristodoulidou kendisinin de hem mesleki hem de insani anlamda hayatında çok önemli yeri olan gerçek bir kültür insanı, eski Kültür Servisi yöneticisi Eleni Nikita’nın ani vefatının kendisini çok üzdüğü ancak Kıbrıs Film Günleri de dahil olmak üzere Kıbrıs’ta sinema (ve daha birçok önemli kültürel,sanatsal etkinlikler) için çok önemli kararların altında imzası bulunan Nikita’ya uğurlar olsun dedi.

Ödül kazananların listesi

Kıbrıslı Filmler Yarışması

En İyi Film: Embryo Larva Butterfly (yönt: Kyros Papavassiliou)

En İyi Yönetmen: Kyros Papavassiliou (Embryo Larva Butterfly)

En İyi Oyuncu Ödülü: Marina Makris (Africa Star)

En İyi Sinematografi: Monika Lenczewska (Animal)

Glocal Images Uluslararası Yarışması

En İyi Yönetmen Ödülü: ANİMAL(Yön:SOFIA EXARCHOU)

Jüri Özel Ödülü: DREAMING & DYING (Yön:NELSON YEO)

En İyi Film Ödülü: EMILIJA GASIC((78 DAYS)

Seyirci Ödülü: THE TEACHER(Yön:FARAH NABULSI)