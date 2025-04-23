En İyi Film Altın Lale Ödülü Bálint Szimler’in yönettiği Ders Olsun’a gitti

Murat OBENLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen

44. İstanbul Film Festivali, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. Kısa ve uzun metrajlı toplam 51 filmin yarıştığı festivalde Altın Lale’yi kazananlar da açıklandı. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende 18 ödül sahiplerini buldu. Törende yakın bir zaman önce kalp krizi geçiren ve hastahanede yaşama tutunmak için direnen yönetmen siyasetçi ver sanatçı Sırrı Süreyya Önder için de tüm salonun alkışlarıyla yaşama tutunma mücadelesine destek verildi. Bir süre önce yaşamını yitiren Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Şerif Gören’e de uzun süre alkışlarla bir saygı duruşu yapıldı.

En İyi Film Ders Olsun, En İyi yönetmen Gürcan Keltek, En İyi Senaryo Ödülü Pelin Esmer’e gitti

Ulusal Yarışma ile Uluslararası Yarışma’nın Altın Lale Yarışması olarak birleştiği, bu bölümde yerli- yabancı toplam 15 film yarıştığı ve başkanlığını yönetmen Shekhar Kapur’un üstlendiği jürinin değerlendirmesi sonucunda Altın Lale Yarışması’nda en iyi filme verilen Altın Lale’yi bu yıl, Bálint Szimler’in yönettiği Lesson Learned / Ders Olsun kazandı. Ödül, Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avroluk para ödülüyle destekleniyor.

Kariyo & Ababay Jüri Özel Ödülü, Sahand Kabiri’nin yönettiği The Crowd / Tayfa adlı filme verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Yeni Şafak Solarken filmiyle Gürcan Keltek kazandı. En İyi Senaryo Ödülü’nü O Da Bir Şey Mi ile Pelin Esmer kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Under the Volcano / Yanardağın Altında filmindeki rolüyle Sofia Berezovska kazandı. Ödülü, oyuncu Saadet Işıl Aksoy takdim etti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Uçan Köfteci filmindeki rolüyle Nazmi Kırık kazandı. Ödülü oyuncu Antoine Bertrand takdim etti.

En İyi Kısa Film Jan Bujnowski’nin yönettiği Köşe Dansı

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı uluslararası Kısa Film Yarışması’nda bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 12 film yer aldı. En İyi Kısa Film Ödülü’nü Jan Bujnowski’nin yönettiği Dancing in the Corner / Köşe Dansı kazandı. Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği Dilan Hakkında Konuşmalıyız’a Mansiyon verildi.

İlk Yeni Bakışlar’ın En İyi Film Ödülü’nü Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe kazandı

Bu yıl, Yeni Bakışlar bölümünde yarışan ve Seyfi Teoman Ödülü’ne 11 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü’nü Necmi Sancak’ın yönettiği Ayşe kazandı. Ödülü jüri üyesi Tibet Çam takdim etti. En İyi Görüntü Ödülü, Atlet filmiyle Ayşe Alacakaptan’a verildi.

İlkay Nişancı’nın yönettiği “Zamanın Kıyısında Sınav” 3 ödülle gecenin en çok ödül alan filmi oldu

En İyi Kurgu Ödülü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Eşref Gürkan Kılıç’a verildi. En İyi Sanat Yönetimi Ödülü’nü, Adresi Olmayan Ev filmiyle Atilla Çelik kazandı. En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü, Zamanın Kıyısında Sınav filmiyle Türkay Nişancı, Sevan Amiroğlu, İlkay Nişancı kazandı.

Bağımsız Ödüller de verildi

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Bálint Szimler’in yönettiği Ders Olsun, Kısa Film Yarışması’nda ise Hesam Eslami’nin yönettiği Citizen-Inmate / Tutuklu Vatandaş FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.

Film-Yön jürisi, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Şerif Gören anısına verilen En İyi Yönetmen Ödülü’nü Ölü Mevsim filmiyle Doğuş Algün’e takdim etti. Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) jürisi, İlkay Nişancı’nın yönettiği Zamanın Kıyısında Sınav filmini ödüllendirdi. SİYAD jürisi, En İyi Film Ödülü’nü Emine Yıldırım’ın yönettiği Gündüz Apollon Gece Athena filmine takdim etti.