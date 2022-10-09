En İyi 10 Prag Otel Tavsiyesi

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Prag geziniz, tatiliniz ya da ziyaretiniz için tercih edebileceğiniz pek çok farklı bölge bulunuyor. Genellikle Old Town bölgesi tercih edilse de farklı bölgelerde de iyi bir tatil ve gezi keyfi sürebilirsiniz. En iyi Prag otel tavsiyesi ile farklı konaklama seçeneklerini de değerlendirerek iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Oteller arasında özelliklerine ve konumuna bağlı olarak pahalı ya da ucuz otel seçenekleri yer alıyor. Aşağıdaki önerdiğimiz oteller arasından bütçenize ve isteklerinize en uygun olanları tercih edebilirsiniz.

https://oteltavsiyeleri.net/pragda-nerede-kalinir/ sayfasında Prag’ın bölgelerini daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Prag Otel Tavsiyeleri

1.Isabella Apartments

Bu otel Prag’daki Old Town meydanında yer alıyor. Bu meydana yaklaşık olarak 1 dakikalık bir yürüme mesafesi ile ulaşılabiliyor. Bu otel Hijyen Müzesi ile aynı binada yer alıyor. Bu otelden yürüyerek Prag’da yer alan pek çok yere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu otelde yer alan odalar oldukça geniştir ve rahat kullanım özelliklerine sahiptir. En iyi Prag otel tavsiyesi arasında yer alan bu otelin tek olumsuz yanı etrafının biraz gürültülü olmasıdır.

2. Red &Blue Design Hotel

Bu otel de şehrin merkezine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu otelden çıktıktan kısa bir süre sonra Charles Köprüsü’ne ya da Prag Kalesi’ne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu otel 4 yıldızlı olmasına rağmen hizmet ve rahatlık bakımından bir eksiklik hissettirmiyor. Bu otelde oldukça huzurlu bir gün geçirmeniz mümkündür.

3. Unitas Otel

Prag’da kendinizi iyi hissetmek ve Prag’a ait hissetmek istiyorsanız bu otel tam da size göre. Bu otel eski bir manastır binasında yer alıyor ancak daha sonradan otele çevrilmiştir. Bu oteldeki mimari yapı oldukça dikkat çekicidir. Konum açısından da oldukça iyi olan Unitas Otel en iyi Prag otel tavsiyeleri arasında yer alıyor. Otelin konumu sakin bir yerde olduğu için huzurlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bu otel Karl Köprüsüne oldukça yakındır.

4. Le Palais Otel

Bu otel 4 yıldızlı bir otel fiyatına 5 yıldızlı otel konforunda kalmak isteyenler için bulunmaz bir yer! Vinohrady bölgesi içerisinde yer alan bu otel pek çok alana oldukça yakındır. Wenceslas Meydanına 15 dakikalık bir yürüme ile ulaşabilme imkanına sahipsiniz. Bu otel oldukça hoş bir atmosfere sahiptir. Bu otelde Avrupa’daki en büyük orijinal grafik resimlerine yer verilmiştir. Otelde yer alan SPA ve diğer olanaklarla keyifli bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

5. Alchymist Residence Nosticova Prag

En iyi Prag otel tavsiyesi arasında yer alan bu otel Karl Köprüsüne çok yakındır. Bu otelden popüler olan St. Nicolas Kilisesine yürüyerek gidebilirsiniz. Ancak otelin tarihi yapısı nedeniyle herhangi bir işlem yapılmamış ve orijinalliğini koruması sağlanmıştır. Bu otelde spor merkezi, masaj, SPA ve ikram gibi pek çok farklı olanaklar sunuluyor.

6. Golden Well Hotel

Bu otel butik otel konseptinden hoşlanan kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Bu otel Prag Kalesi’ne oldukça yakın bir konumda ve çoğu yere de yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Bu otelde Prag’daki meşhur çatıları görebilirsiniz. Ayrıca iyi bir manzara eşliğinde konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Otelin teras kısmında yer alan restoranda iyi bir atmosfer sunuluyor. Bu terastan manzarayı doyasıya izleyebilir ve lezzetlerin tadına varabilirsiniz.

7. Mamaidon Residence Belgicka

Bu otel en iyi Prag otel tavsiyeleri arayan ve huzur bulmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek olabilir. Bu otelin alanında oldukça güzel park ve bahçeler yer alıyor. Tarihi bahçelerde vakit geçirebilir ve kaliteli hizmetten yararlanabilirsiniz. Pek çok yere uygun mesafede bulunduğu için kolaylıkla gezinti yapma imkanı da sunuyor. Ayrıca bu otel oldukça uygun fiyata sahip oteller arasında yer alıyor.

8. Art Nouveau Palace Hotel

Bu otel Prag’da bulunan en popüler otellerden biridir. Pek çok imkana ve özelliğe sahip olmasına rağmen çok da pahalı değildir. Bu otelde konaklayarak iyi bir Prag deneyimi elde edebilirsiniz. Otelin tüm olanaklarından da yararlanarak oldukça rahat edeceksiniz. Bu otel Mucha Müzesinin karşısında yer alır. Bu otel 1909 yılından kalan tarihi bir binada hizmet veriyor.

9. Appia Hotel Residence

Bu otel şehrin oldukça sakin olan ancak güvenli bir bölgesinde yer alıyor. Bu otel özellikle balayı yapan çiftler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu otelde romantik, sakin ve huzurlu bir tatil yapabilirsiniz. Prag’daki en güzel alanlardan birisi olan Mala Strana’da yer almaktadır.

10. Hotel CUBE Prague

En iyi Prag otel tavsiyesi arasında yer alan bu otel Prag’ın 1. Bölgesinde yer alır. Bu otel Karl Köprüsü, Prag Astronomik Saat, Eski Kent Meydanı gibi pek çok konuma oldukça yakındır. Bu oteldeki tüm odalarda ihtiyaçlarınızı karşılayacak tüm detaylara yer verilmiştir. Ayrıca bazı odaları teraslı olduğu için muhteşem Prag manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz.