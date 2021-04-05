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Ataoğlu: “Çift aşı ve çift PCR ile Mayıs ayında açılım için çalışma yapıyoruz”

Ataoğlu: “Çift aşı ve çift PCR ile Mayıs ayında açılım için çalışma yapıyoruz”

Kapalı devre turizmini 2-3 otelin uygulayabileceğini ifade eden Ataoğlu, ilgili paydaşlardan elektronik bileklik uygulamasında bazı sıkıntılar çıkabileceğine ilişkin bilgi aldıklarını kaydetti.

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Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizmle ilgili yarın toplantı yapılacağını aktardı.

Bunun dışında kapalı devre dışında, çift aşı ve çift PCR ile Mayıs ayında açılımına yönelik Sağlık Üst Kurulu’na görüşlerini aktardıklarını belirten Ataoğlu, iç turizmin de açılmasına ilişkin çalışma yapıldığını belirtti.

Kapalı devre turizmini 2-3 otelin uygulayabileceğini ifade eden Ataoğlu, ilgili paydaşlardan elektronik bileklik uygulamasında bazı sıkıntılar çıkabileceğine ilişkin bilgi aldıklarını kaydetti.

Ataoğlu, Sağlık Üst Kurulu’na söz konusu bilekliklerin kapalı devre turizminde değil, ev karantinasında uygulanmasına yönelik Sağlık Üst Kurulu’na öneri sunduklarını ancak bunun kabul görmediğini aktardı.

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