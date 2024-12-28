En fazla yağış Salamis’e düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Salamis bölgesinde metrekarede 10 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte bölgelerde metrekare başına kaydedilen yağış miktarları şöyle:

“Salamis 10 kg, Zafer Burnu 9 kg, Alsancak ve Lapta 7 kg, Serdarlı ve Dipkarpaz 6 kg, Karaoğlanoğlu 5 kg, Mağusa, Selvilitepe ve Yenierenköy 4 kg, Esentepe, Girne, Sipahi ve Vadili 2 kg.”