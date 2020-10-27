“En etkili önleyici yaklaşım çalışanların eğitilmesi”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Güvenç Yüksel iş kazalarının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu, en etkili önleyici yaklaşımın çalışanların eğitilmesi olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili yazıl açıklamasında son dönemde ülkede yaşanan iş kazalarını üzülerek gözlemlediklerini kaydeden Yüksel, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet aile, eş, dost ve akrabalarına başsağlığı diledi.

Açıklamasına “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak bugüne kadar ısrarla ve önemle üzerinde durduğumuz risk değerlendirme raporlarının ve daha da önemlisi rapor gereği alınması gereken önlemlerin, çalışanlara verilmesi gereken eğitim, talimat, bilgilerin ve özellikle inşaat iş kolunda yüksekte çalışma konusunun ne kadar hayati önem arz ettiğini bir kez daha çok acı bir kayıp ile ne yazık ki tekrar görmüş olduk” diyerek devam eden Yüksel, ülkede gerek çalışanların gerek işverenlerin gerekse devletin, iş yerlerindeki çalışma koşullarına ilişkin olarak çok ciddi güvenlik tedbirleri alması gerektiğine işaret etti.

“EN ETKİLİ ÖNLEYİCİ YAKLAŞIMIN ÇALIŞANLARIN EĞİTİLMESİ”

“Bahsedilen üç aktörün de yetersiz seviyede girişimde bulunmasının korkunç sonuçlarıyla sürekli yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Denetimler sürekli ve planlı olması gerekirken, ancak kazalardan sonra ve/veya ihbar üzerine yapılmaktadır” diyen Yüksel, en etkili önleyici yaklaşımın çalışanların eğitilmesi olduğuna işaret etti.

Çalışanları korumanın, eğitmenin ve kazaları önlemenin, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay, ucuz ve insancıl olduğunu kaydeden Yüksel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çalışanlar ve işverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunu bir kültür haline getirmeli ve devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri için gerekli önlemleri almalıdırlar. İş güvenliği uzmanlarının desteği ile iş yerlerindeki tehlikeleri analiz etmeli, risk değerlendirme raporu hazırlamalı ve derhal çalışanları eğitmelidirler.

İSG-BİR olarak uyarmak zorunda hissettiğimiz bir diğer konu ise, ülkemizde son dönemlerde yapımı devam etmekte olan birçok yol ve alt yapı projelerinde de iş sağlığı ve güvenliği yasa, tüzük ve kurallarına uyulmadığını ya da kurallarının uygulanmadığını gözlemlemekteyiz. Üzücü ve istenmeyen olumsuz durumlar yaşanmadan ivedilikle işverenler ilgili yasalar çerçevesinde gerekli olan tüm iş sağlığı ve güvenliği almalı ve yetkili tüm kurumlar da etkin denetim yapmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, kazalarının yüzde 98’i önlenebilir kazalardır ve çok basit tedbirler, talimatlar, kontrol ve denetimlerle kazaların önüne geçmek mümkündür.

Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için, devletimizi, işverenleri ve en önemlisi çalışanlarımızı yapmaları gereken görevlere çağırır, kazasız günler dileriz.”

