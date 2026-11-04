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En çok yağış Salamis bölgesinde kaydedildi

En çok yağış Salamis bölgesinde kaydedildi

Meteoroloji, son 24 saatte en fazla yağışın Salamis bölgesinde kaydedildiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arası en çok yağışın Salamis civarında kaydedildiğini belirtti.

Daire tarafından kaydedilen metrekareye düşen yağış miktarları; "Salamis 20, Gazimağusa 14, Değirmenlik 6, Beyarmudu 5, Sipahi 2, Yenierenköy ve Akdoğan 1 kilogram" olarak verildi. 

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