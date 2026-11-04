Diyabet Farkındalık Yürüyüşü ve Taraması 7 Kasım’da!

Lions International District 135 Genel Yönetmeni Lion Rasiha Cenkler başkanlığındaki Lions heyeti, 7 Kasım’da düzenlenecek Diyabet Farkındalık Yürüyüşü ve Taraması öncesi Girne Belediye Başkanı Sayın Murat Şenkul’u makamında ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Ziyarete Federasyon Sekreteri Lion Şensev Ertan Yalınkaya, Federasyon Etkinlik Komite Başkanı Lion Sevda Yücelen ve Federasyon Diyabet Komite Başkanı Lion Ayçin Akyıldız katıldı. District 135’e gelecek olan Lions International Koordinatörü Lion PID Howard Lee’nin ziyaret programı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Başkan Şenkul’a detaylı bilgi sundu.

Genel Yönetmen Rasiha Cenkler:

“Girne Belediyesi’nin her zaman yanımızda olması bizi güçlendiriyor”

Başkan Şenkul’un desteğinin önemine değinen Genel Yönetmen Rasiha Cenkler: “Girne Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerimizde yanımızda olması bizi güçlendiriyor. 7 Kasım Cumartesi günü Eski Belediye Binası - Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Dome Hotel yanı Atatürk Büstü önünde sona erecek ve bando eşliğinde yapacağımız yürüyüş ve tarama etkinliğimiz için Sayın Başkan Murat Şenkul’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.