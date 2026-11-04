ABD'deki seçimlerde Demokratlar, Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti

ABD'de Demokratlar, 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde Kongre'nin iki kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin sahip olduğu çoğunluğu ele geçirdi.

Demokrat adaylar Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak görülen birçok bölgede seçimi önde bitirdi.

New York Times gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump partisinin yaşadığı kayıpları işaret ederek, "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım" diyerek karşı partiyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

"Onlarla birlikte çalışmayı bekliyoruz" diyen Trump, "Muhtemelen bir uzlaşma yolu buluruz" ifadelerini kullandı.

Trump, seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından ilk açıklamasını ise Truth Social hesabından yaptı ve "Bu seçimde ben aday değildim. Olsaydım EZİCİ FARKLA kazanırdık!" dedi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'un tahminlerine göre, Demokrat adaylar Cumhuriyetçilerin elindeki Teksas, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da Senato yarışını kazanıyor.

Bu üç sandalyenin Demokratlara geçmesi, gecenin en büyük sürprizlerinden olacak.

Demokratlar ayrıca Kansas, Iowa, Delaware, Illinois, Massachusetts, Rhode Island ve New Jersey'de gibi eyaletlerde de Senato yarışlarını kazanıyor.

Öte yandan Demokratlar, Pensilvanya'da Cumhuriyetçilerden iki Temsilciler Meclisi sandalyesi elde ediyor.

Cumhuriyetçiler ise Batı Virginia ve Florida'daki Senato sandalyelerini koruyor.

Michigan'da ise Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed, ABD'nin ilk Müslüman senatörü oldu. El-Sayed, başa baş giden yarışta zafer kazandığını açıkladı.

New Hampshire'da ise Demokrat aday Chris Pappas'ın kazandığı ve sandalyenin Demokratlarda kaldığı görülüyor.

Pappas, zaferini kutladığı konuşmasında, "Bu geceki sonuçlar bir uyarı niteliğinde" dedi.

Pappas, Ocak ayında yemin ederek göreve başladığında, ABD Senatosu'na seçilen ve eşcinsel kimliğini açıkça ifade eden ilk erkek olarak tarihe geçecek.

Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin 2013'te Senato'ya seçilen ilk açık eşcinsel kişi olarak tarihe geçmişti.

Ne oylandı?

Ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolü için yarışıldı.

Birçok eyalette valiler ve eyalet meclislerinin üyeleri de seçildi.

Sonuçlar, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında politikalarını ne ölçüde hayata geçirebileceğini de etkileyecek.

Cumhuriyetçiler şu anda hem Beyaz Saray'ı hem de Kongre'nin iki kanadını kontrol ediyor.

Eyaletlerde de önemli oylamalar var

Seçmenler yalnızca Kongre'nin yapısını belirlemiyor.

2028 başkanlık seçimlerinde kritik rol oynayabilecek birçok eyalette valiliklerin ve eyalet meclislerinin kontrolü de oylanıyor.

Beş eyalette trans haklarıyla ilgili konular, bazı eyaletlerde ise kürtaja ilişkin düzenlemeler halkoyuna sunuluyor.

California'da seçmenler, milyarderlerin servetlerine yönelik tartışmalı yeni bir vergi önerisini değerlendiriyor.

İlk sonuçlara göre Demokrat Keisha Lance Bottoms'ın Georgia'daki valilik seçimini kazanacağı öngörülüyor.

Bottoms, ABD tarihinde valiliğe seçilen ilk siyah kadın olarak tarihe geçiyor.

Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson karşısındaki zaferiyle Georgia Valiliği'nin Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesi bekleniyor.

CBS News'un tahminine göre Demokrat aday Gina Hinojosa, Teksas'taki valilik seçimini kazanıyor.

Hinojosa, 11 yıldır görevde olan Vali Greg Abbott'ın yerini alacak.

Deb Haaland, New Mexico'nun yeni valisi seçilirken, Arkansas'ta ise Cumhuriyetçi Sarah Huckabee Sanders koltuğunu koruyor.