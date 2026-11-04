Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden, Gastro Antalya’da dikkat çeken başarı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi, uluslararası arenada genç yeteneklerin becerilerini sergilediği “Game Of Food - Gastro Antalya 7. Uluslararası Gastronomi ve Mixology Yarışması”nda önemli başarılar elde etti.

29 Ekim’de kapılarını açan ve dünyanın dört bir yanından gelen usta şefleri ve öğrencileri buluşturan Gastro Antalya’da, Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri hem bireysel hem de ekip kategorilerinde hünerlerini sergileyerek takdir topladı.

Zirvenin Sahibi Haydarpaşa oldu

Yarışma boyunca birbirinden lezzetli tabaklar çıkaran Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri; toplamda 12 Altın Madalya, 10 Gümüş Madalya ve büyük prestij taşıyan “Yılın En İyi Lise Ekip Yarışması Üçüncülük Kupası”nı okullarına kazandırdı.

Genç yetenekler; Restoran Tatlı Tabağı, Balık Tabağı, Pizza, Ana Yemek ve Makarna gibi mutfağın en rekabetçi kategorilerinde ezber bozdu. Özellikle "Yılın En İyi Lise Ekip Yarışması"nda elde edilen üçüncülük kupası ve altın madalyalar, okulun mutfak sanatlarındaki iddialı eğitim kalitesini bir kez daha tescilledi.

Başarının arkasındaki güç: İnanç, emek ve özveri

Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu önemli organizasyon öncesinde aylar süren titiz hazırlık süreci geçirdi. Öğrencilerini bu büyük yarışmaya hazırlayan değerli öğretmenler Rufat Rufat, Tülen Sarro ve Nergis Sükana, gençlerin başarısında en büyük pay sahipleri arasında yer aldı.

Her adımda öğrencilerin yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Okul Müdürü Meltem Adalı ile emeği geçen tüm öğretmenler, kazanılan bu zaferin ortak mimarları oldu.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi ailesi, bu uluslararası başarıyla, mesleki ve teknik eğitimin ne kadar güçlü bireyler yetiştirdiğini bir kez daha kanıtladı.