En çok yağış Lefke’de kaydedildi
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar metrekareye 8 kg ile en çok yağışın Lefke’de kaydedildiğini bildirdi.
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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar metrekareye 8 kg ile en çok yağışın Lefke’de kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefke’yi metrekareye 5 kg ile Akdeniz, Selvilitepe ve Çamlıbel, 4 kg ile Alsancak ve Kozanköy, 3 Kg/m² ile de Karaoğlanoğlu takip etti.
Yağış alan diğer yerlerde 2 Kg/m² ‘nin altında yağış kaydedildi.
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