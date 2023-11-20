En çok yağış Gemikonağı’na düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağış alan bölgeleri açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, metrekareye 7 kilogram ile en çok yağışı Gemikonağı aldı.

Gemikonağı’nı 3 kg ile Gönyeli, 2 kg ile Lefkoşa, Salamis, Sipahi, Taşpınar, Yenierenköy, Yakın Doğu Üniversitesi çevresi ve Geçitkale bölgeleri izledi.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.