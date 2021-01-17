En çok Kıbrıslı Türk malı Larnaka’da kullanılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde “Mağusa” dışındaki tüm bölgelerde bulunan onlarca yerel makamın, yüzlerce Kıbrıs Türk arazisi veya binasına sahip olduğu ve kullandığı ifade edildi.

Bunun Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, güneydeki Meclis’in İçişleri Komitesi ve AKEL milletvekillerinden Eleni Mavru’nun sorusuna verdiği yanıttan ortaya çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, en çok Kıbrıs Türk malını Baf belediyesinin kullandığını, öte yandan köyler de dahil olmak üzere, ilçeler düzeyinde ise en çok taşınmaz malı Larnaka bölgesindeki yerel makamların kullandığını kaydetti.

İlçelere bakıldığında, Larnaka’nın 198, Baf’ın 145, Limasol’un 62, Lefkoşa Rum kesiminin ise 30 Kıbrıs Türk malını kullanmakta olduğunu yazan gazete, Baf Belediyesinin 54 Kıbrıs Türk malına sahip olduğunu belirtti.

Güneydeki Lefkoşa Belediyesi’nin 8, Lefkara Belediyesi’nin 3, “Dromolakşa (Mormenekşe)-Meneu Belediyesi’nin 4, Larnaka Belediyesi’nin 11 ve Yeroşibu Belediyesi’nin ise 4 Kıbrıslı Türk malına sahip olduğunu ifade eden gazete, bazı Kıbrıs Türk mallarına yerleşim yerleri inşa edildiğini belirtti.

Haberinde Kıbrıslı Türk mallarının kullanım alanlarıyla (kamu kullanımı, meydan, açık alanların genişletilmesi, park yerleri vs) ilgili bilgilere de yer veren gazete, Kıbrıslı Türk mallarının 20 bin 621 kullanıcısı olduğunu ve bunların 17 bin 836’nın göçmen (yüzde 86,5), 2 bin 785’inin ise göçmen olmayan kişiler olduğunu belirtti.

Gazete, güneydeki Kıbrıslı Türk taşınmazlarından 4 bin 851’inin daimi konut, bin 652’sinin yazlık, Kıbrıslı Türk toprağına inşa edilmiş evlerin sayısının 292, bin 826’sının ticari bina, 52 bin 382’sinin tarım arazisi, 414’ünün kamu yararına kullanılan alan, 36 okul, 226 cami ve bin 567 EVKAF malı olduğunu da anımsattı.