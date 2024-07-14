Serap ŞAHİN

Resim ve el sanatları ile ilgilenen Feza Aygın Sanıvar, kâğıt yapmak için çıktığı araştırma sürecinde birçok bitki ve çiçeklerden sonra şimdi de molehiya sapından yeni bir kâğıt çeşidi üretti.

Molehiya kâğıdının yanı sıra yeni bir buluşu olduğu heyecanını da anlatan Feza Aygın Sanıvar, bitki ve atık kağıtları incelterek, iğne ve pasta enjektöründen geçirerek dantel gibi şekil verebildiğini anlattı, “Kağıdı yönlendirmek benim için sanatımda yeni bir boyut. Çok keyif alarak yaptım” dedi.

YENİDÜZEN’le heyecanını paylaşan, Feza Aygın Sanıvar yeni çalışmalarını 3 Eylül 2024 tarihinde sanatseverlerle buluşturacağını duyurdu, “3 Eylül Girne SOS Gençlik merkezi binasında bitkilerden, kâğıt ve atık kâğıtlardan oluşturduğum tablo ve eserlerim 7 Eylüle kadar sanatseverlerle buluşacak” diye ekledi.

“En büyük tutkum araştırma yaparak, yenilikler yaratıp sanatıma katkı koymak”

“En büyük tutkum araştırma yaparak, yenilikler yaratıp sanatıma katkı koymaktır” diyen Sanıvar,

uzun süreden beri kâğıtlardan üretim yaptığını anlattı, sanatını kağıtlar üzerinde geliştirdiğini dile getirdi.

2012 yılında ciddi şekilde kâğıt üretimi ile ilgilendiğini belirten Sanıvar, “Nasıl olur? Nelerden olabilir?” düşüncesiyle çıktığı yolda araştırma yaptığını ve Kıbrıs’ın kuzeyinde cemile çiçeğinden ilk kâğıt yapan kişi olduğunu söyledi.

Daha sonra muz, mısır, padişah kılıcı, atık saman derken molehiya saplarını incelemeye başladığını ifade etti.

“Resim yaparken ve el işinde kullanabileceğim”

Feza aygın Sanıvar molehiya saplarından kâğıt üretme yolculuğunu YENİDÜZEN’e şöyle özetledi:

“En çok da kulağa hoş gelen Kıbrıs’ta molehiya kâğıdı. Molehiya saplarını incelemeye başladığımda sabırsız bir şekilde ayıklayıp suya attım ve lifleri inceledim. Olumlu sonuç aldım. Hemen molehiya ayıklayanlardan taleplerim arttı ve yeni bir kağıt çeşidi oluştu. Bunu resim yaparken ve el işinde kullanabileceğim. Molehiya kâğıdının dikiş makinesinde dikiş tutması da ayrı bir özellik.

“3 Eylül’de yeni çalışmalarım sanatseverlerle buluşacak”

Molehiya kâğıdının yanı sıra yeni bir buluşu olduğu heyecanını da anlatan Feza Aygın Sanıvar, bitki ve atık kâğıtları incelterek, iğne ve pasta enjektöründen geçirerek dantel gibi şekil verebildiğini anlattı, “Kâğıdı yönlendirmek benim için sanatımda yeni bir boyut. Çok keyif alarak yaptım” dedi.

Çok yakında yeni bir sergi açacağını belirten Sanıvar, “Sergimde bu çalışmalarımı sergileyeceğim. SOS Çocuk Köyüne de bu şekilde katkı koyacağım.” dedi.

Feza Aygın Sanıvar yeni çalışmalarını 3 Eylül 2024 tarihinde sanatseverlerle buluşturacağını duyurdu,

“3 Eylül Girne SOS Gençlik merkezi binasında bitkilerden, kâğıt ve atık kâğıtlardan oluşturduğum tablo ve eserlerim 7 Eylüle kadar sanatseverlerle buluşacak” diye ekledi.