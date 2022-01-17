‘En büyük oy pusulası’

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak seçimleri için hazırlanan oy pusulasının ‘KKTC’de basılabilen en büyük boyutlu pusula’ olduğunu söyledi ve “Seçime 8 parti ve bağımsızlar katılıyor. 9’uncu parti seçime girse oy pusulasına sığmayacaktı” dedi.

YSK Başkanı Şefik, ortaya böyle bir durum çıkmış olsaydı, ‘oy pusulası’ yerine her partiye bir sayfa ayrılan bir ‘kitapçık’ kullanılması gerekeceğini belirtti.

Seçim için hazırlıkların sürdüğünü anlatan Narin Ferdi şefik tüm seçmenleri yurttaşlık görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Seçim yasası ve çarşaf listenin getirdiği karmaşanın önüne geçmek için eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Şefik, seçimler açısından en büyük sıkıntının ise Covid-19 olduğunu kaydetti.

Şefik, seçim günü Covid nedeniyle sandık kurullarında oluşabilecek personel eksikliğini gidermek için siyasi partilerin sandık görevlilerinden ve hatta gerekmesi durumunda oy vermeye gelen seçmenlerden de kurullarda yararlanabileceklerini açıkladı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim hazırlıkları ve oy kullanımı ile ilgili Kanal SİM’den Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladı, önemli bilgiler verdi.

Pozitiflerin listesi istenecek

Başkan Şefik, ‘bileklikle evde kal’ uygulamasının yanı sıra Covid testi pozitif çıkanların sandığa gitmesini önlemek için ek tedbirler aldıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan en güncel ‘pozitifler listesi’ni talep ettiklerini anlatan Narin Ferdi Şefik, muhtemelen Cumartesi günü iletilecek bu listede yer alanların oy veremeyeceklerini, ancak listede adı olsa bile son gün negatif PCR sonucu beyan edenlere, İlçe Seçim Kurulu’nun izni ile oy kullandırılabileceğini kaydetti.

Bir soruya karşılık ‘seçim yasasının pozitiflere özel bir uygulama’yı mümkün kılmadığını anlatan YSK Başkanı Şefik, seçmenlerin ancak kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebileceklerini, farklı bir uygulamaya gitme imkanları bulunmadığını anımsattı. Başkan Şefik, benzer bir durumun engelli kişiler için de söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Şefik, ‘elektronik oy’ konusunda ise herhangi bir gelişme olmadığını, hükümetlerin ‘finansman sıkıntısı’ nedeniyle bu yönde bir adım atmadığını kaydetti.

Fotoğraf çekenlere dava

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim yasaklarına da değindi ve aykırı davranışların cezalandırılacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasını fotoğraf çekenler, hatta bunu sosyal medyada paylaşanlar olduğunu anımsatan Şefik, “Bu kişiler hakkında polise şikayetler yapılmış ve haklarında dava açılmıştır” dedi.

Şefik, ‘ciddi suç’ diye nitelediği bu tür olaylara kimsenin karışmamasını de salık verdi.

Karma oy verecekler dikkat

Toplam 8 parti ve 403 adayın yarışacağı seçimlerde nasıl oy kullanılacağına dair de detaylı bilgiler ve örnekler veren YSK Başkanı Şefik, özellikle karma oy kullanacakların dikkatli olmasını istedi. Şefik, ilçelere göre vekil sayıları dikkate alınmak kaydıyla ülke geneli için en fazla 50, en az 23 karma oy kullanılabileceğini anımsatarak, bölgelerde verilecek karma oylarda en az iki partiden adayların seçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Şefik, bir bölgede yanlış oy verilmesi halinde o bölgenin vekil sayısının toplamdan düşüleceğini, bu durumda da ülke genelindeki minimum sayının altında kalarak bütün oy pusulasının iptaline sebep olabileceğini vurguladı.

Bir partiye mühür vurduktan sonra her ilçede vekil sayısının tam yarısı kadar tercih kullanılabileceğini de kaydeden Şefik, bir ilçede ya da tüm ilçelerde yanlış tercih yapılsa da mührün iptal olmayacağını söyledi.

7 farklı form

Sandık kurullarına dönük eğitim çalışmalarına devam edildiğini de ifade eden YSK Başkanı Şefik, her sandık kurulunun sayım sırasında 7 farklı form dolduracağını belirtti. Sonuçların sandık kurulları tarafından sisteme doğrudan girileceğini, böylelikle gayrı resmi sonuçları daha erken alabilmeyi umduklarını anlatan Şefik, buna rağmen seçim sistemi ve çarşaf liste nedeniyle kesin resmi sonuçların ertesi güne alınabileceğini de sözlerine ekledi.