Emtan: Olive Hill projesi tamamlandı

Emtan İnşaat Şirketi, “Olive Hill” projesinin tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, inşasına 2022 yılında başlanan ve 2024 yılının ortalarında tamamlanan kompleksin, Girne'nin hareketli bölgesi Alsancak'ta, Nejat British College'e yürüme mesafesinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emtan Olive Hill, 54 adet zeytin ağacını içerisinde barındıran ve titizlikle tasarlanmış 90 daireden oluşmaktadır. Konutlarımız yüksek konfor ve rahatlık standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Kompleks, son teknoloji yüzme havuzu, çocuklar için donanımlı bir oyun alanı ve yemyeşil alanlar gibi ayrıcalıklı olanaklarla tamamlanan, çatı katları da dâhil olmak üzere çeşitli yaşam seçenekleri sunmaktadır. Çeşitli ve kapsayıcı topluluğumuzu yansıtan 20'den fazla farklı milletten insanın Emtan İnşaat'ı seçtiğini paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Esnek ödeme planlarımız, arzu ettiğiniz tüm olanakların keyfini çıkarabileceğiniz bu güzel mahalleye taşınmayı herkes için kolaylaştırmaktadır." Şirket açıklamasında, "Buna ek olarak, projenin tamamlanmasından bir yıl önce tapuları hazır hale getirerek müşterilerimiz için sorunsuz bir geçiş sağladık" denilerek, şöyle devam edildi: "Halen anahtar teslim sürecinde yer almaktayız. Emtan İnşaat, sakinlerimiz için en iyi bakım ve desteği sağlamak üzere Olive Hill kompleksinin tamamını yönetecektir. Müşterilerimize bize güvendikleri ve bizi tercih ettikleri için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Daha detaylı bilgi almak ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Emtan İnşaat ailesi olarak büyümekten ve benzersiz yaşam deneyimleri sunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz."