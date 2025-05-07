“Emniyet tedbirleri Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınarak uygulanmaya konuldu”

Polis Genel Müdürlüğü gazeteci Ayşemden Akın’ın korumaya alındığı bildirdi.

Açıklama, “Ölüm tehdidi alan bir kişinin güvenliğinin sağlanması adına, alınan tedbir ve yöntemlerin açıklanmasının suç odaklı kişilere avantaj sağlayacağı ve söz konusu şahsın güvenliğini daha da tehlikeye atacağı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Kamuoyunun uzun süredir gündeminde olan Gazeteci Ayşemden Akın’ın ölüm tehditleri alması sonrası, konu şahıs Polis Genel Müdürlüğü’nden koruma talebinde bulunmuştur.

Yapılan başvuru üzerine, konu şahsın güvenliği için alınması gereken emniyet tedbirleri Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınarak uygulanmaya konulmuş ve alınan tedbirler halen Polis Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Yine konu şahsa, kendisinin alması gerektiği tedbirler hakkında da bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ölüm tehdidi alan bir kişinin güvenliğinin sağlanması adına, alınan tedbir ve yöntemlerin açıklanmasının suç odaklı kişilere avantaj sağlayacağı ve söz konusu şahsın güvenliğini daha da tehlikeye atacağı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.