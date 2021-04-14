Emlakçılara ‘Birlik Yasası’ yolda: ‘Kaçak emlakçılığa’yargı yolu

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yasa tasarısı ile sektörle ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığını söyledi, ilk kez birlik yasasının gündeme geldiğini kaydetti. YENİDÜZEN’e bilgi veren Sungur, bu çalışmanın yasallaşması halinde kaçak emlakçılığın önüne geçileceğini, sektörde yaşanan mağduriyetlerin de giderileceğini ifade etti.

YASA TASARISI NE İÇERİYOR?

Birliğe üye olmadan emlakçılık faaliyeti yapan kişilerle ilgili yasal işlem başlatılarak, yargıya havale edilmesinin önü açılacak.

Emlakçılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilecek, toplantılara temsilci göndererek, çalışmalara katılabilecek.

KKTC vatandaşı olup, 20 yaşını dolduran kişiler birliğe üye olabilecek.

Üyelerde en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşulu aranacak.

Rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olanlar birliğe üye olamayacak.

Bununla birlikte üyelerden ‘vergi borcu’ olmama koşulu da aranacak.

Üye olma koşulları arasında dikkat çeken bir detay da yer alıyor. Buna göre; Tapu ve Kadastro Dairesi memuru ile evli olan ya da birinci derece akrabalık bağı bulunanlar birliğe üye olamayacak.

Yasa çalışmasının hayata geçmesi halinde Birlik, Genel Kurulu’nu 3 yılda bir Kasım ayında yapacak.

Üyelere işledikleri suçlara göre; ‘kınama’, ‘üyelikten geçici süre ile çıkarma’ ve ‘üyelikten çıkarma’ cezası verilebilecek.

Ayşe GÜLER

Ülkede faaliyet gösteren tüm lisanslı emlakçıları tek çatı altında toplayacak, mesleki disiplini hayata geçirecek Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa çalışması ile birliğe üye olma kurallarının yanı sıra uygulanacak cezaların da çerçevesini de madde madde çizildi.

Birlik yasanın hayata geçmesi halinde; birliğe üye olmadan emlakçılık faaliyeti yapan kişilerle ilgili yasal işlem başlatılarak, yargıya havale edilmesinin de önü açılacak.

Emlakçılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilecek, toplantılara temsilci göndererek, çalışmalara katılabilecek.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, yasa tasarısı ile sektörle ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığını söyledi, ilk kez birlik yasanın gündeme geldiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e çalışma ile ilgili bilgi veren Sungur, bu çalışmanın yasallaşması halinde kaçak emlakçılığın önüne geçileceğini, sektörde yaşanan mağduriyetlerin de giderileceğini ifade etti.

Kimler üye olabilecek?

Yasa tasarısına göre; birliğe KKTC vatandaşı olup, 20 yaşını dolduran kişiler üye olabilecek.

Üyelerde en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşulu aranacak.

Rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olanlar birliğe üye olamayacak.

Bununla birlikte üyelerden ‘vergi borcu’ olmama koşulu da aranacak.

Üye olma koşulları arasında dikkat çeken bir detay da yer alıyor. Buna göre; Tapu ve Kadastro Dairesi memuru ile evli olan ya da birinci derece akrabalık bağı bulunanlar birliğe üye olamayacak.

“Üyelikten çıkanlar, emlakçılık yapamayacak”

Yapılan çalışmaya göre; üye olarak kaydı yapılan kişinin Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası kurallarına göre Komisyon tarafından uygun görülmemesi durumunda birlikteki kaydı derhal silinecek.

Birlik üyeliğinden çıkarılan kişiler emlakçılık mesleğini yapamayacak.

Birliğe bağlı komisyon tarafından kaydı sicilden silinen üyeler mesleği icra edemeyecek.

Aynı şekilde Onur Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma cezası verilen üyeler de emlakçılık yapamayacak.

3 yılda bir Genel Kurul…

Yasa çalışmasının hayata geçmesi halinde Birlik, Genel Kurulu’nu 3 yılda bir Kasım ayında yapacak.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından önce Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenleyecek.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından en az on gün önceden toplantının; günü, saati, yeri ve gündemi, belirtilmek suretiyle, en az iki tane günlük gazetede üç gün süre ile ilan edilerek toplantıya çağrılacak.

Başkan adaylığı için 3 yıllık üyelik şartı…

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek.

Başkan, Asbaşkan, Yazman (Sekreter), Sayman ve üç faal üye olmak üzere yedi asıl üyeden ve altı yedek üyeden oluşacak.

Birliğe fiilen üç yıllık üyeliğini tamamlayan her üye Birlik Başkanlığa aday olabilecek.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri, mazeretsiz üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaması halinde Yönetim Kurulu üyeliği düşecek.

‘Kınama’, ‘üyelikten geçici süre ile çıkarma’ ve ‘üyelikten çıkarma’ cezası uygulanacak

Yapılan çalışmada; üyelere hangi eylem sonrasında ne tür disiplin cezası uygulanacağının çerçevesini de çizildi.

Bu doğrultuda birlik üyelerine, ‘kınama’, ‘üyelikten geçici süre ile çıkarma’ ve ‘üyelikten çıkarma’ cezası verilebilecek.

Birliğin amaçlarına ulaşması için yapılan işlem, eylem ve girişimleri engelleyen, birlik organlarının aldığı kararlara uymayan, kayıt ücreti ve üyelik aidatlarını ödemeyen üyelere ‘uyarı’ cezası verilecek.

Öte yandan, uyarı cezası alıp, aynı eylem ve davranışı tekrarlayan, birlik amaçlarına aykırı hareket eden, birliğin ve üyelerin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunan, birlik borçlarını ödemeyen kişilere ‘kınama’ cezası uygulanacak.

İki kez kınama alanlara 6 aya kadar üyelikten çıkarılma…

Bununla birlikte İki kez kınama cezası alan, yıllık aidat ücretlerini ödemeyen emlakçılar, Onur Kurulu tarafından altı aya kadar üyelikten geçici süre ile çıkarılma cezası ile cezalandırılabilecek.

Birlik menfaatlerine aykırı hareket eden üyeler de başkanın talebi ile geçici olarak üyelikten çıkarılabilecek.

Öte yandan birliğin kuruluş amacına aykırı hareket eden, emlakçılık sektörünü davranışları ile olumsuz etkileyen, birliğe karşı hareket edip, eylemde bulunan, emlak sektörüne ilişkin yasalara veya bu yasaların herhangi bir maddesine aykırı davranışta bulunanlara disiplin cezası verilecek.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Kaçak emlakçılığın önüne geçilecek”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, sektörle ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığını söyledi, ilk kez birlik yasanın gündeme geldiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e çalışma ile ilgili bilgi veren Sungur, bu çalışmanın yasallaşması halinde kaçak emlakçılığın önüne geçileceğini, sektörle ilgili yaşanan mağduriyetlerin de giderileceğini kaydetti.

Birlik yasalarının olmaması nedeniyle uluslararası kuruluşlara üye olamadıklarını ifade eden Sungur, atılacak adımla bu sorunun giderileceğini dile getirdi.

Meclis’te kadük olan, ‘lisans’ ile ilgili olan yasanın da kısa süre içerisinde Meclis’in gündemine geleceğini söyleyen Sungur, “Diğer yasa çalışması, birliğin denetlenmesi, emlakçıların eğitilmesi, geliştirilmesi, sektör içerisinde usulsüzlerin durdurulması için komisyon oluşturulması amaçlanıyor” dedi.

Sungur, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.