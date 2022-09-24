Emlakçı olmak isteyen adaylara sınav yapıldı

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, emlak sektörüne yeni girecek olan adaylar için sınav yaptı.

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi başkanlığında 61 kişinin katılım gösterdiği sınav başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “artık eğitimini almadan kimse bu ülkede emlakçılık yapamayacak” diye konuştu.