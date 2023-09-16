Emlak Dünyası'ndaki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerindeki patlamayla ilgili soruşturma çerçevesinde, ithali yasak patlayıcı madde ve kanunsuz dedektör tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emlak Dünyası isimli iş yerine 5 Eylül’de patlayıcı madde kullanılarak, hasar verilmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, 14 Eylül’de, İ.İ.T.’nin (E-58) Değirmenlik’teki ikametgâhında arama yapıldı.

Aramada, ithali yasak olan Güney Kıbrıs menşeli toplam 17 fişek ve bir metal el dedektörünün kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek, emare olarak alındı. İ.İ.T. tutuklandı.



Haspolat’ta kanunsuz ateşli silah tasarrufu

Öte yandan Haspolat’ta dün saat 09.30 sıralarında, Ö.Ö.’ye (E-46) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, bir adet kuru sıkı tabanca bulunarak emare olarak alındı. Ö.Ö. tutuklandı.



Gazimağusa’da bıçaklama yaralama

Gazimağusa’da dün saat 19.00 sıralarında, P.U.C.(E-23), kaldıkları evde C.J.F.T. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu bıçak ile C.J.F.T’nin üzerine yürüyüp bıçağı gelişi güzel salladığı sırada, olayı ayırmaya çalışan D.L.B’nin sağ el orta ve yüzük parmağının kesilerek, yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan D.L.B., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, P.U.C. tutuklandı.



Boğazköy’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir tutuklu

Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 18.30 sıralarında, şüpheli vaziyette görülen D.M.D.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. D.M.D. tutuklandı.

Başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağladı

Lefkoşa’da başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Caddesi'nde 9 Eylül’de, saat 20.30 sıralarında, polis ekibinin trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü K.T.G. (E-31), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, sürüş ehliyeti olmamasına rağmen sürüş ehliyetinin yanında olmadığını beyan edip, polise başka bir şahsın ismini söyleyerek, başkasının kimliğine büründü.

Başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayarak, resmi evrağı sahteleyen ve sahte davranışla kayıt temin eden K.T.G. tutuklandı.

Güzelyurt’ta hırsızlık

Güzelyurt’ta dün M.M. (E-31), Hamit İbrahim Sokak'ta bulunan bir şahsa ait evin tuvalet penceresini açarak içeriye girdi ve toplam 1000 TL nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahsın, bu yılın Temmuz ayında da aynı eve aynı yöntemle girerek, muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.



Akova’da 53 dönüm anız yandı

Akova’da dün saat 15.30 sıralarında bir arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 53 dönümlük arazide anızlar yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.