“Emekçinin haklı mücadelesi asla yalnız kalmayacak!”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de yaşanan çalışma koşulları ve işten durdurma kararları nedeniyle eylem sürecini başlattığını açıkladı.

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada, federasyona bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerinde, yönetimin mevcut Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) yenilemekten kaçındığı ve sendikayla diyalog sürecinin sabote edildiği belirtildi.

Açıklamada, havalimanındaki faaliyet alanının değişmesinin ardından boşa çıkan 9 nitelikli, kalifiye ve tecrübeli çalışanın 4 ayı aşkın süredir herhangi bir iş verilmeden bekletildiği, şimdi ise söz konusu çalışanların işten durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

DEV-İŞ, işten durdurulması planlanan 9 emekçi arasında sendika temsilcisi ve yöneticisinin de bulunduğunu ifade etti.

Aynı işyerinde güvenlik görevlisi, kalifiye personel ve memur kadrolarında ciddi personel açıkları bulunduğunu savunan DEV-İŞ, üretim ve hizmetlerin aksama noktasına geldiğini ileri sürdü.

Sendika, tecrübeli çalışanların ihtiyaç duyulan boş kadrolara yerleştirilmesi yönündeki yazılı ve resmi başvurularının ise işveren tarafından yanıtsız bırakıldığını kaydetti.

Tüm uyarılarının ve sundukları raporların dikkate alınmadığını belirten DEV-İŞ, “Bugünden (dün) itibaren ek mesai kabul etmiyor, uyarı grevlerimize başlıyoruz” açıklamasında bulundu.

DEV-İŞ, yönetim tarafından uzlaşıcı bir yaklaşım sergilenmemesi halinde süresiz greve gideceklerini de duyurdu.