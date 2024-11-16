Emanetçi tarafından hırsızlık…

Gazimağusa’da, R.Ç’nin (E-59) iş arkadaşına verilmek üzere, işvereni tarafından kendisine emanet edilen aylık maaş ve ek mesai ücreti olan toplam 46 bin 700 TL’yi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine R.Ç tespit edilerek tutuklandı.