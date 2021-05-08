Emanet verilen parayı teslim etmedi, tutuklandı

Esentepe’de 149 bin sterlinlik emanet parayı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Esentepe’de, H.K.(E-45)’nin, Hüseyin Can tarafından başka bir şahsa teslim edilmek üzere kendisine verilen 149 bin Sterlin nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün tutuklandı.