Emanet verilen parayı teslim etmedi, tutuklandı
Esentepe’de 149 bin sterlinlik emanet parayı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
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Esentepe’de 149 bin sterlinlik emanet parayı tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Esentepe’de, H.K.(E-45)’nin, Hüseyin Can tarafından başka bir şahsa teslim edilmek üzere kendisine verilen 149 bin Sterlin nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün tutuklandı.
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