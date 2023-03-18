EMAA'da yeni başkanlar Ulubatlı ve Plümer Bardak

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 13. Olağan Genel Kurulu’nu Başkent Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

20 yıldır derneğin Yönetim Kurulu'nda bulunan, başkan Zehra Şonya ve eş başkan Gökçe Keçeci'nin bu yıl aday olmadığı Genel Kurul'da Derya Ulubatlı ve Esra Plümer Bardak Eş Genel Başkanlar olarak belirlendi.

EMAA Başkent Sanat Merkezi'nde düzenlenen 13. EMAA Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanı Nilgün Güney olurken, Divan Üyeleri ise Derya Ulubatlı ile Münevver Özakalın oldu.

Eski Yönetim Kurulunun faliyet ve mali raporlarının okunup onanmasının ardından yeni dönem temsil organlarının seçimi gerçekleştirildi.

Yönetimin belirlenmesinin ardından yeni dönemde atılması planlanan adımlar tartışıldı.

2023-2025 yıllarında yetkili organlarında görev yapacak üyeler şöyle;

Yönetim Kurulu:

Derya Ulubatlı (Eş Başkan)

Esra Plümer Bardak (Eş Başkan)

Hatice Dörtlemez Bilsel (Sayman)

Ceyda Alçıcıoğlu Kozal (Yazman)

Ramadan Nalcıoğlu (Sosyal İşler Sorumlusu)

Özgül Saygun (Sosyal İşler Sorumlusu)

Osman Enver Olcaytuğ (Sosyal İşler Sorumlusu)

Yetin Arslan (Yedek Üye)

Münevver Akalın (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu:

İnci Kansu (Başkan)

Nilay Derviş (Üye)

Nurtane Karagül (Üye)

Osman Keten (Üye)

Denetleme Kurulu:

Zehra Şonya (Başkan)

Gökçe Keçeci (Üye)

İmge Tonyalı (Üye)

Merve Akgül (Üye)