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EMAA Sanat Otobüsü Dipkarpaz'a gidecek

EMAA Sanat Otobüsü Dipkarpaz'a gidecek

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ‘Herkes için Sanat’ Projesi kapsamında kırsal bölgeleri gezen Sanat Otobüsü, ilerleyen günlerde Dipkarpaz ve Lefkoşa’da sanat çalıştayları  gerçekleştirecek.

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Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ‘Herkes için Sanat’ Projesi kapsamında kırsal bölgeleri gezen Sanat Otobüsü, ilerleyen günlerde Dipkarpaz ve Lefkoşa’da sanat çalıştayları  gerçekleştirecek.

EMAA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgelerde yapılan etkinliklerde katılımcılar, kumaş boyama teknikleri, atık malzemelerden heykel oluşturma, renk algısı yönetimi, kısa film yapımı gibi teknik olarak birbirinden bağımsız ama özünde ifade özgürlüğünü canlı tutan aktiviteleri deneyimliyor

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