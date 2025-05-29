EMAA, Atatürk Kültür Merkezi konulu panel düzenliyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) "toplumsal bellekteki çok katmanlı izlerinin farklı boyutlarıyla ele alınacağı" bir panel ve forum düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamada, etkinliğin 2 Haziran Pazartesi saat 19.30’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, AKM’nin yalnızca bir etkinlik mekanı değil; sanatçılar için ilk sergilerin açıldığı, öğrencilerin sanata ilk kez ilhamla yaklaştığı ve izleyicilerin sanatla ilk karşılaşmalarını yaşadığı özel bir hafıza alanı olduğu vurgulandı.

Binanın mimarı Burhan Atun’un AKM’yi “bulunduğu çevrenin bir parçası ve devamı” ilkesiyle tasarladığına dikkat çekilen açıklamada, bu yaklaşımın yapının sadece mimari özelliklerini değil, yıllar içinde kentle ve kullanıcılarıyla kurduğu ilişkiyi de yansıttığı ifade edildi.

Panelde sanatçı Nilgün Güney’in, eski AKM kütüphaneler ve yayın şube amiri Umure Örs’ün ve kent sosyoloğu Özlem Ünsal’ın konuşmacı olacağı ve gazeteci Saadet Alpar’ın panelin moderatörlüğünü yapacağı belirtilen açıklamada, AKM’nin bir kent hakkı olarak bellek ile ilişkisi, sanat ve kamusal alan ilişkisi, geçirdiği dönüşümler ve bu dönüşümlerin toplumsal etkileri üzerinde durulacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, panel ardından forum düzenlenerek tüm katılımcıların AKM’ye dair kişisel deneyimlerini, kolektif bağlarını ve güncele dair düşüncelerini paylaşabilecekleri açık bir alan oluşturulacağı ifade edildi.