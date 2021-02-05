“Elzem olmayan  KAPANSIN!”

Devrim DEMİR

‘Yerel bulaş’ ülkeyi sardı, vaka sayları rekor seviyelere ulaştı, endişe de yerini paniğe bıraktı.

Girne ve bölgesindeki yaygın bulaşa dikkat çeken bölge belediye başkanları ilçeler arası kısıtlama olmasına rağmen yollarda olağan üstü hareketlilik olduğundan dert yandı.

Bazı bölgelerin başkanları bulaş zincirinin kırılması için daha sıkı tedbirler uygulanması gerektiğine vurgu yaparken, özellikle akşam saatlerinde marketlerde yığılma yaşandığına da işaret etti.

Başkanlar, “Sokaklarda insanlar hala geziyor, kurallara uymazsak savaşı kaybederiz” dedi.

Belediye Başkanları YENİDÜZEN’e bölgeleri değerlendirdi, çağrı yaptı.

Girne’de ‘bulaş’ korkutuyor…

Ülke genelinde yayılan bulaş özellikle Girne’de tırmanışa geçti. Rakamlar ürkütürken, Girne bölgesindeki belediye başkanları önlemlerin daha da sıklaştırması talebinde bulundu, Girne İlçe Emniyet Kurulu’nda bir takım temaslarda bulunduklarını söyledi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü:

“Marketlerde 17.00 ile 19.00 saatleri arasında ciddi bir yığılma var”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların dışında bir bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Aşıların alınan geniş tedbirlerle yapıldığını kaydeden Güngördü, giriş çıkışların belediye personeli tarafından kontrollü gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güngördü’nün ifadeleri devamla şöyle:

“Aşılama noktaları sürekli dezenfekte ediliyor. Çarşıda iş yerleri ciddi denetim altında. Marketlerde hem polis hem de zabıta birlikte hareket ediyor. Bakanlar Kurulu ‘ceza yetkisi’ vermesine rağmen, önceliğimiz kuralları uygulamak. Kimseye ceza kesmek istemiyoruz. Marketlerde özellikle 17.00 ile 19.00 saatleri arasında ciddi bir yığılma olduğunu görüyoruz. İşletme ve market sahiplerinden bu konuda destek istedik. Maske, mesafe ve hijyen kuraları önceliğimiz. Yollarda, sokaklarda hala dolaşan insanlar var. Salgın artı, sağlık sistemi bunu kaldıramayacak noktaya geldi. İnsanlar bu saatten sonra önce kendilerini korusunlar.”

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu:

“Kısıtlama getirilirse daha fazla tedbir alınmış olacağı inancındayım”

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, vakalarla ilgili sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydetti.

Bölgelerinde 3 vaka tespit edildiğini kaydeden Başkan Hulusioğlu, belediye personeline 15 gün önce test yaptırdıklarını, bakanlıktan yeniden PCR talebinde bulunacaklarını söyledi.

Belediye personeli ile beraber vatandaşın da test yaptırması için çağrı da bulunacaklarını ifade eden Hulusioğlu, “Köyde denetim içindeyiz. Acapulco kavşağında polis denetim yapıyor ama bazı sektörler açık ve onların tedarikçileri de çalışıyor. Kısıtlama getirilirse daha fazla tedbir alınmış olacağı inancındayım. Bu saatten sonra bireysel koruma çok önemli” ifadelerini kullandı.

Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçam:

“1 pozitif vaka, 11 temaslı var…”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçam köyde 1 pozitif vakanın çıktığını kaydetti.

Pozitif vakanın pandemi otelinde görev yaptığını oradan bulaştığı yönünde bilgi verdiğini kaydeden Orçam, “Pozitif vakanın 11 temaslısı tedbir amaçlı karantina oteline alındı. İlk testleri de negatif, şuan köyde bulaş riskini oluşturacak bir durum söz konusu değildir. Kahveler kapalı, zabıtalar köyde sürekli denetim yapıyor. Köyde girişi çıkışlar kontrollü yapılmakta” şeklinde konuştu.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar:

“Şehirlerarası hareketlilik azaltılsın”

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da 4 vaka çıktığını, vakaların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü belirtti.

İnsanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Özçınar, birçok özel sektörün halen açık olduğunu, bunların disipline edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Özellikle şehirlerarası hareketliliğin daha da azaltılması hususuna değinen Mahmut Özçınar, Bostancı köyündeki vakanın da dıştan geldiğini vurguladı.

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Bölgede PCR testleri artırılmalı… İzinler daha da kontrollü olmalı”

Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, yaklaşık 5 gündür Lapta’da PCR testi yapılmadığını son yapılan random testlerde köyde 5 kişinin daha testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

İlçe Emniyet Kurulu’nda yapılan görüşmelerde ybazı uygulamalardaki aksaklıkların konuşulduğunu kaydeden Aktuğ, “Sabah 08.00- akşam 20.00 denetimler sıklaştırılmış bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptık PCR testleri çoğaltılmasını talep ettik” dedi.

“İzin talepleri daha dikkatli değerlendirilsin”

Başkan Mustafa Aktuğ, ilçeler arası denetimlerin daha da sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sokaklarda hala ciddi bir hareketlilik var. İzinler daha da dikkatli ve doğru taleplerle verilmeli. Memleketi kilitleyemeyiz ancak tedbirler arttırılmalı. Lapta bölgesine bağlı köylerde sürekli sıkı bir denetim var, köy yerlerinde kurallara daha iyi uyulduğu gözlemlenirken, tarım ve hayvancılık nedeniyle bir hareketlilik var onun dışında dolaşım yok. Çamlıbel köyünde aşı işlemi sürüyor. Halk bu noktadan sonra kurallara uymalı, yoksa savaşı kazanamayız” ifadelerini kullandı.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser:

“Durum iç açıcı değil. Kapanma çağrısı yanıt bulsaydı bu durum yaşanmayacaktı”

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, durumun kötü olduğunu ifade ederek PCR test sayısı arttıkça vaka sayısının da gün yüzüne çıktığını söyledi.

Vakaların ilk artış gösterdiği günlerde kapanma çağrısına yanıt alınsaydı durumun bu noktaya gelmeyeceğini öne süren Ataser, “Önümüze bakalım, daha iyi tedbirler nasıl alınabilir düşünülsün. Aşıları çoğaltmak lazım, PCR testleri arttırılmalı. İnsanların birçoğu evde olsa da birçok iş yeri halen açık ve yollarda ciddi bir hareketlilik var. Sokaklarda yoğunluk sürüyor, bunların önüne geçilmesi gerek. Kısıtlayıcı önlemler arttırılmalı, bu süreçte en azından ihtiyaç duyulmayan tüm sektörler kapatılsın. Yollarda gördüğümüz kadarı ile halen istenilen düzeyde kapanmadık. Çözüm çemberi daraltmaksa, aşılar ve PCR testleri bir an önce arttırılsın” dedi.

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya:

“Herkes kendini korusun”

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Lefke’ye bağlı Gaziveren’de 1 vaka çıktığını, vakanın 10 temaslısı olduğunu ve tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi. Temaslı yerlerin ilaçlandığını kaydeden Kaya, Mart döneminde yapılan kapanmanın uygulanmadığını, bölgeye giriş ve çıkışların istedikleri gibi olmadığını söyledi. İş yerlerinde denetimlerin arttırıldığını kaydeden Kaya, “Herkes kendini korusun” dedi.

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif:

“Temaslılar kendini saklıyor… İzole olması gerekenler dolaşıyor”

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, Aralık ayında köyde bulaş olduğunu, önüne geçildiğini ancak dün itibarı ile köyde vaka sayısının 10’a yükseldiğini söyledi.

Temaslıların ne yazık ki kendini sakladığını, ev izolesi olması gereken kişilerin dolaştığına dikkati çeken Latif, Sağlık Ocağı’nda aşılama işlemlerinin sürdüğünü köy için bir kapanma talebi düşüncesi olduğuna da dikkati çekti.

Banka ve marketlerde yoğunluk gözlemlediklerini söyleyen Latif, “Doktor ve hemşirelerin feryatlarını duyun. Hastanede yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle bir takım işler yavaşladı. Buna rağmen temaslılar kendini saklıyor” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı:

“Denetimleri artırdık”

Girne ve bölgesinden sonra son günlerde vaka sayısında tırmanışa geçen Lefkoşa için de tehlike çanları çalıyor. Önceki gün Lefkoşa’da 10 pozitif vaka çıkarken, şehirdeki hareketlilik kısıtlamalara rağmen devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, vaka dağılımları ile ilgili bilgi sahibi olamadıklarını söyledi.

Lefkoşa’da denetimleri arttırdıklarını da kaydeden Başkanı Harmancı, İlçe Emniyet Kurulu ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve ilçeler arası hareketlilik ile ilgili fikirlerini söylediklerini kaydetti.

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Temaslı tespiti konusunda net bilgimiz yok”

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele’de vaka olmadığını bağlı olan Avtepe ve Mehmetçik köylerinde vaka tespit edildiğini söyledi.

Avtepe’de 1 vaka olduğunu ve 8 temaslısı bulunduğunu belirten Sadıkoğlu, Mehmetçik’te 1 polisin pozitif çıktığını, temaslı tespiti konusunda net bilgisi olmadığını kaydetti. Sadıkoğlu, önlemleri arttırıldıklarını dezenfekte ve ilaçlama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

İskele’de bugün esnafa PCR testi yapılacak…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bugün İskele Belediyesi’ne ait kapalı gazinonun avlusunda PCR testi yapılmasını planladıklarını kaydetti.

Yığılma ve kaos yaşanmaması adına önceliğin Bakanlar Kurulu kararı ile açık işletmelere verileceğini kaydeden Sadıkoğlu, “Öncelik açık olan esnaf, daha sonra devlet daireleri olacak. Çok zor günlerden geçiyoruz, temaslılar kendini saklamasın” ifadelerini kullandı.