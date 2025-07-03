Elvan Karaoğulları’nın ölüm sebebi “kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği”

Polis, Gazimağusa’da, dün, evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elvan Karaoğulları’nın (K-52) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis basın bültenine göre, Karaoğulları’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.