Elvan Karaoğulları’nın ölüm sebebi “kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği”
Polis, Gazimağusa’da, dün, evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elvan Karaoğulları’nın (K-52) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.
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Polis, Gazimağusa’da, dün, evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Elvan Karaoğulları’nın (K-52) otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.
Polis basın bültenine göre, Karaoğulları’nın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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