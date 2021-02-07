Elshaıfy'nın ölüm nedeni ileri tetkikte belirlenecek

Gönyeli’deki evinde Cuma günü ölü olarak bulanan 21 yaşındaki Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy’ye otopsi yapıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeni ileri tetkik sonucu belirlenecek.



Açıklama şu şekilde: 5.02.2021 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy (E-21)’in ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.