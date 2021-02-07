Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kavgada bıçaklanma
Elshaıfy'nın ölüm nedeni ileri tetkikte belirlenecek

Elshaıfy'nın ölüm nedeni ileri tetkikte belirlenecek

Gönyeli’deki evinde Cuma günü ölü olarak bulanan 21 yaşındaki Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy’ye otopsi yapıldı.

A+A-

Gönyeli’deki evinde Cuma günü ölü olarak bulanan 21 yaşındaki Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy’ye otopsi yapıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeni ileri tetkik sonucu belirlenecek.

Açıklama şu şekilde: 5.02.2021 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy (E-21)’in ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 400 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
21 yaşındaki Elshafıy’ın ölümünde ‘Cinayet’ ihtimali de araştırılıyor21 yaşındaki Elshafıy’ın ölümünde ‘Cinayet’ ihtimali de araştırılıyorGönyeli’de dün öğle saatlerinde evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K.Mohamed Elshafıy’ın ölümde cinayet ihtimali de araştırılıyor.
21 yaşındaki Elshafıy ölü olarak bulundu21 yaşındaki Elshafıy ölü olarak bulundu