21 yaşındaki Elshafıy’ın ölümünde ‘Cinayet’ ihtimali de araştırılıyor

Gönyeli’de dün öğle saatlerinde evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K.Mohamed Elshafıy olayında cinayet ihtimali de araştırılıyor.

Elshafiy’in otopsisinin tamamlandığı ve “vücudunda darp izi tespit edildiği” ileri sürüldü ancak polis bu yönde bir açıklama yapmadı.

Boğuşma yaşandı iddiası…

Gönyeli’de dün arkadaşının telefonunu açmaması üzerine cansız bedeni bulunan Saifeldin K.Mohamed Elshafıy’ın evinde polis çok sayıda delil topladı.

Elshafıy’ın dün birileri ile tartıştığı ve evde bağırma sesleri olduğuna yönelik ifadelerin de olduğu iddia edilirken, otopside, gencin vücudunda boğuşma kaynaklı izler tespit edildiği ileri sürüldü.

Polis henüz bu yönde bir açıklama yapmazken ‘cinayet’ ihtimaline de yoğunlaştığı iddialar arasında.