21 yaşındaki Elshafıy ölü olarak bulundu
Gönyeli’de sakin 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY kalmakta olduğu evi içerisinde ölü olarak bulundu.
A+A-
Gönyeli’de sakin 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY kalmakta olduğu evi içerisinde ölü olarak bulundu.
Polis, bugün saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed’in kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğunu, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını duyurdu.
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Etiketler : Ani ölüm, Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY