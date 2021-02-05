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21 yaşındaki Elshafıy ölü olarak bulundu

21 yaşındaki Elshafıy ölü olarak bulundu

Gönyeli’de sakin 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY kalmakta olduğu evi içerisinde ölü olarak bulundu.

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Gönyeli’de sakin 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed ELSHAFIY kalmakta olduğu evi içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis, bugün saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed’in kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğunu, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını duyurdu.

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