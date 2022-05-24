Elizel: Haksız yere çıkarıldım / Güngördü: Kendisi istifa etti

Girne Belediyesi’ne bağlı BELPAZ şirketinde bir buçuk yıldan bu yana şoförlük yapan emekçi Ali Elizel, hasta olduğu gerekçesiyle görev yerinin değişmesi talebinde bulunduğunu ancak işten çıkarıldığını iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Elizel’i birinin işten atmadığını savundu, “Kimsenin kendisini işten attığı falan yok. Kendisi gelmek istemedi ve kendisi istifa etti. Kamyonu yerinde duruyor” dedi.

Elizel: “Haksız yere işten atıldım”

Elizel YENİDÜZEN’e konuşarak, “Haksız bir şekilde işten çıkarıldım” dedi. Yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandığını ve kendisine ‘Alerjik Astım’ teşhisi konulduğunu aktaran Elizel, görev yerinin değiştirilmesi için talepte bulunduğunu ancak aniden işten çıkarıldığını belirtti.

Elizel şunları söyledi:

“Yaklaşık 1 ay kadar önce rahatsızlanıp, yaşadığım rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmiştim. Yapılan muayeneler sonucunda bana ‘Alerjik Astım’ teşhisi konuldu. Ben, belediyede Güngör’e taşınan çöp kamyonlarının şoförlüğü görevi yapıyordum ve haliyle hastalığıma bağlı olarak görev yerimi değiştirmem gerekiyordu. Gidip yetkililere derdimi anlattım ve görev yerimin değişmesi için Nidai beyle görüştüm. 2-3 gün sonra aniden işten durdurulduğumu öğrendim. Haksız bir şekilde işten çıkarıldım. Çalışma Dairesi’ne hakkımı aramak için başvurdum ancak sendikalı ve kadrolu eleman olmadığımdan dolayı bir şey yapılamayacağını söylediler. Şu anda bir yerde çalışmıyorum. Benim işten çıkarılma sebebim hasta olmamdır. Hasta olan ve çalışmak zorunda olan bir insan işten mi çıkarılır?”

Güngördü: “Kimsenin kendisini işten attığı falan yok. Kendisi istifa etti”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Elizel’in kendisiyle görüştüğünü, kendisine düşünmek için zaman verdiğini ancak, Elizel’in kendisinin işten kendisinin işten çıkma kararı aldığını belirtti.

Güngördü şöyle konuştu:

“Ali Elizel işten kesinlikle çıkarılmadı. Günlerden Cuma’ydı ve beni ziyaret etmişti. Ziyaret ettiği gün bana bir sonraki hafta Çarşamba’ya kadar yıllık izinde olduğunu söyledi. Yaptığımız görüşmede bana Astım hastası olduğunu iletti ve yer değişimi talebinde bulundu. Bende kendisine düşünmesi için izni tamamlanana kadar zaman verdim. Söz konusu kişi yaklaşık 1 buçuk sene önce alışmadı. Kendisi belediye bünyesinde değil, belediyeye bağlı BELPAZ şirketinde çalışıyordu. Kimsenin kendisini işten attığı falan yok. Kendisi gelmek istemedi ve kendisi istifa etti. Kamyonu yerinde duruyor. Bende yaptığımız görüşmede ona işten çıkarılacaksın demedim, sadece konuştuk ve düşünmesi için ona süre verdim. Olay bu şekilde…”