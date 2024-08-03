“Grev dâhil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarımızı kullanacağız”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) olarak kamu hastanelerinin acil servislerindeki eksiklik ve aksaklıklar konusunda uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten iş birliği talebine yanıt alamadıklarını belirterek, sabah yaşanan olayın durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklama, Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten hiçbir olumlu yanıt veya açıklama gelmediğini, sabahın erken saatlerinde Güzelyurt’ta yaşayan ve “hastalandığı” gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaşın elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirerek, ambulansa el koyduğu ifade edildi.

Ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen yurttaşın, elinde silahla ve tehditler savurduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşanan korku dolu anların ardından silahlı vatandaş etkisiz hale getirilebilmiş ve sağlık çalışanları görevlerine devam edebilmiştir. Bu sırada acil serviste bulunan diğer hastaların tedavilerinde aksama yaşanmaması için kendini tehlikeye atan görevli hekim ve personelin zarar görmemiş olması yüreklerimize su serpmiş olsa bile bu olay acil servis ve 112 çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi ve güvenlik zafiyetini bir kez daha göstermiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti acil servislerdeki ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor 31 Ağustos 2024 tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümete iş birliğine açık olduğumuzu, hastalarımız ve sağlık ekiplerimiz zarar görmeden derhal sorunlara çare üretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.