Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, “Elindeki çöpü yere atma” sloganı ile Alagadi Plajı ile Karpaz Bölgesi Altınkum ve Çamlık Piknik Alanı’nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi’nin, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı temizlik çalışmalarına farklı bölgelerde devam edeceği belirtildi.