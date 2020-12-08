Elif Atamaz’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na çocuk kitabı bağışı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, kendisinin kaleme aldığı ve resimlediği, "Boncuk Sokak Kedisi Olunca" isimli çocuk kitaplarını Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine bağışladı.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Atamaz şöyle dedi:

“Boncuk Sokak Kedisi Olunca kitabım, yeni okumaya başlayan, 6-9 yaş aralığındaki çocukların gelişimi göz önüne alınarak hazırlanmış bir kitaptır. Hikaye kitabı özelliği taşıyan bu çalışmam, aslında benim doktora çalışmalarımdan ortaya çıkmıştır. Kitabım basılır basılmaz da herhangi bir kar beklentim olmaksızın, tamamen ücretsiz olarak tüm kullanım haklarını Kemal Saraçoğlu Vakfı’na hibe ettim.”

Atamaz ayrıca; “Biz akademisyenler sadece üniversitelerde eğitim vermiyoruz, topluma ışık tutuyor ve davranışlarımızla örnek oluyoruz. Böylesi bir bağışla, sosyal sorumluluk projesi içinde yer almaktan gurur duydum. Herkesi ülkemizde toplum yararına çalışan organizasyon ve derneklere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Küçücük bir bağış bile çok anlam ifade edebilmektedir” dedi.