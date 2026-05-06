Nisan enflasyonu yüzde 4.62 çıktı

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 2026 Nisan ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4.62 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.15 olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı 2015=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyat Endeksi’ne göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.02, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 38.15 değişim yaşandı.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.77 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda oldu. Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 7.12, Giyim ve Ayakkabı’da yüzde 7.07, Eğitim’de yüzde 6.92, Ulaştırma’da yüzde 5.32 ve Gıda ile Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3.47 artış yaşandı.

Sağlık ana grubunda yüzde 2.77, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde yüzde 1.81, Alkollü İçecekler ve Tütün’de yüzde 1.23, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da yüzde 1.16, Haberleşme’de yüzde 1.01 ve Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.88 artış kaydedildi.

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 497 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 97 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet yüzde 98.80 ile futbol halı sahası kiralama ücreti, yüzde 66.67 ile egzoz emisyon ölçüm ücreti ve yüzde 56.61 ile yüzme kursu ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç ürün ise yüzde 52.78 ile taze bakla, yüzde 46.31 ile patlıcan ve yüzde 41.37 ile salatalık olarak açıklandı.