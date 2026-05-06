Kaçak yaşam süren zanlılar 2 gün tutuklu kalacak

Kıbrıs’ın kuzeyinde “İkamet İzinsiz Kalmak” suçundan tutuklanan N.S., M.B. ve N.B, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Barış Kurtoğlu olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.05 raddelerinde LPM Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen zanlı N.S.’nin yapılan muhaceret kontrolünde 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren 310 gündür ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün saat 20.15 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine, Lefkoşa'da sakinler M.B.’ye yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 582 gün ve N.B. ise 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren 72 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ilgili dairelerde araştırma yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.