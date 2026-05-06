İtiraz değerlendirildi, mahkeme verilen kararı onadı

Ercan Havalimanı’ndan 2019 yılında 2 kilosu kokain, 19 kilosu da hintkeneviri olan toplam 21 kilo uyuşturucu maddeyi ülkeye ithal eden, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Igor Yusin’in istinaf davası sonuçlandı. Başkan Bertan Özerdağ, Beril Çağdal ve Peri Hakkı'dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, sanığın cezaya itirazını değerlendirerek, bir karara vardı. Heyet, ağır ceza mahkemesinin sanık hakkında verdiği kararı onadı.

Ne olmuştu?

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2020 tarihinde Igor Yusin’i olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum etmiş, Sanığın külliyatlı miktarda uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf ettiğini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Heyet, sanığın 21 kilo ağırlığındaki uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf etmesini, havayoluyla ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.