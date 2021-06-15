Elektronik fatura düzenlenmesine ilişkin kurallar tüzüğü yürürlüğe girdi

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak “Elektronik Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kurallar Tüzüğü”nü onayladı.

Tüzüğün amacı, “gelişen teknolojiye uygun olarak belge ve kayıt tutulmasıyla ilgili işlemleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan yükümlüler açısından e-faturanın; elektronik ortamda muhafazasının ibrazının ve raporlanmasının sağlanması ve elektronik ortamda oluşturulup kullanılacak e-faturaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak ifade edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzük yürürlüğe girdi.

Görevden almalar

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Serbest Liman Bölge Müdürü Ahmet Nergiz görevinden alındı.

Görevden alınma kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ı görevden aldı.

10 Şubat 2010’da bu göreve atanan Ay’ın, Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın Geçici 3'üncü maddesi uyarınca görevden alınmasına karar verildi.