“Elektrikteki zammı 15 yerine 30 olarak mı hesapladınız?”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından yüzde 48,5 olarak açıklanan Ocak ayına ilişkin hayat pahalılığı ‘öngörüsü’ne dikkat çekerek, bu rakamı nasıl hesapladıklarını sordu, bu açıklamayla birlikte hayatın daha da pahalılaşacağını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın geçtiğimiz günlerde Ocak ayına ilişkin hayat pahalılığı öngörüsünü yüzde 48,62 olarak hesapladıklarını açıkladığını, Ekim ayı itibariyle hayat pahalılığının yüzde 33 civarında olduğunu anımsatan Erhürman, “Yüzde 33’ten 48’e arada 15 puanlık bir fark var. 2 ay içinde hayatın yüzde 15 daha da pahalılaşacağını söylüyorsunuz. Bu ciddi artış nereden kaynaklanacak? Bunu merak ediyoruz. Bir diğer merak ettiğimiz ise hükümet, artış öngörüsünün ‘kendi kendini doğrulayan bir kehanet’ riski olduğunun farkında mı?” diye sordu.

Piyasanın, bu öngörüye göre pozisyon alacağını söyleyen Erhürman, “Hayat ciddi şekilde pahalılaşıyor. Piyasa, bu nedenle kendi fiyatlarımızı ve asgari ücret tartışmasında olduğu gibi personel giderlerimizi buna göre hesaplayıp belirlemek zorundayız demeyecek mi? Bu da tam yılbaşı alışverişinin gündeme geldiği süreçte gerçekleşecek” dedi.

“Maliye Bakanının bu açıklamasının ekonomik yansıması olacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok” diyen Erhürman, “Zaten pahalı olan piyasayı kendi söylemlerinizle daha da pahalı hale getirme noktasına ilerliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bizi merakımız şu; acaba elektriğe yaptığınız zammı yüzde 15 üzerinden değil; 30 üzerinden mi hesaplayıp HP’ye yansıttınız? Yoksa ‘biz size yüzde 48 artış veriyoruz’ deyip, piyasayı pahalılaştırmayı göze alarak bu ‘siyaseti’ mi izlemeyi tercih ettiniz?” diye sordu.